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16 jul 2026 Actualizado 21:37

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Justicia

La carta con la que presidente de la JEP invita a De la Espriella a hablar de esta justicia

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli. EFE / Carlos Ortega

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli. EFE / Carlos Ortega / Carlos Ortega (EFE)

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli. EFE / Carlos Ortega
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Caracol Radio conoció la carta con la que el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, invita a una reunión formal al presidente electo Abelardo de la Espriella y a su vicepresidente designado, José Manuel Restrepo.

En dicha reunión, se buscará abordar temas fundamentales para esta justicia transicional que nació producto del Acuerdo de Paz del año 2016.

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Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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