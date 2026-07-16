La carta con la que presidente de la JEP invita a De la Espriella a hablar de esta justicia
Caracol Radio conoció la carta con la que el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, invita a una reunión formal al presidente electo Abelardo de la Espriella y a su vicepresidente designado, José Manuel Restrepo.
En dicha reunión, se buscará abordar temas fundamentales para esta justicia transicional que nació producto del Acuerdo de Paz del año 2016.
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Cristina Navarro
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