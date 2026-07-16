Precio del dólar en Venezuela para HOY 16 de julio de 2026: BCV reportó leve aumento en la divisa

De fondo: Dólares estadounidenses, vistos desde una lupa. Sobre estos, una imagen traslúcida de la bandera de Venezuela (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este jueves 16 de julio de 2026, en donde se reporta una aceleración en la subida de precios debido al contexto interno actual.

El valor del dólar en el país se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

Este es el precio del dólar en Venezuela HOY:

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los $727,45 bolívares venezolanos (VES) para este jueves 16 de julio de 2026, lo que significa un mínimo aumento respecto a la cifra presentada la jornada anterior ($725,74 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 832, 24 bolívares (VES).

832, 24 bolívares (VES). Yuan chino: 107, 46 bolívares (VES).

107, 46 bolívares (VES). Lira turca: 15, 46 bolívares (VES).

15, 46 bolívares (VES). Rublo ruso: 9, 36 bolívares (VES).

Así están las casas de cambio en Venezuela:

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Bancamiga: 725,7634 para compra - 729,2192 para venta

725,7634 para compra - 729,2192 para venta Banco Mercantil: 725,7472 para compra - 725,7969 para venta

725,7472 para compra - 725,7969 para venta Banesco: 717, 2603 para compra - 724, 1120 para venta

717, 2603 para compra - 724, 1120 para venta Banco de Venezuela: 731, 3427 para compra - 725, 7470 para venta

731, 3427 para compra - 725, 7470 para venta 100% Banco: 758, 4720 para compra - 759, 8436 para venta

758, 4720 para compra - 759, 8436 para venta Otras Instituciones: 732, 7925 para compra - 729, 5398 para venta

¿Cómo se define y comparte el precio del dólar en Venezuela?

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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