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16 jul 2026 Actualizado 14:54

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Héctor Zelada elogió a Argentina de cara a la final: “A este equipo nunca hay que darlo por vencido”

Héctor Zelada, exarquero argentino que integró el plantel campeón del Mundial de México 1986, defendió el mérito de la Selección Argentina y se rinde ante el genio de Lionel Messi.

Héctor Zelada elogió a Argentina de cara a la final: “A este equipo nunca hay que darlo por vencido”

Héctor Zelada elogió a Argentina de cara a la final: “A este equipo nunca hay que darlo por vencido”

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El histórico exarquero argentino Héctor Zelada, campeón del mundo en México 86 bajo la dirección de Carlos Salvador Bilardo, se refirió al presente de la Selección Argentina tras su triunfo en la semifinal ante Inglaterra del Mundial 2026.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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