Este 16 de julio el Consejo Nacional Electoral definiría la inscripción de Sandra Estupiñán

Este 16 de julio el CNE podría definir inscripción de la candidatura de Sandra Estupiñán a la alcaldía de Tunja

Tunja

El despacho del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Campo Martínez está convocando para las 10 a.m., a una audiencia pública en la que se conocerá la decisión sobre la solicitud de revocatoria de la candidatura a a la alcaldía de Tunja, Sandra Milena Estupiñán Orjuela apoyada por los partidos Conservador y Cambio Radical. La diligencia se realiza a 10 días de las elecciones.

El abogado Marco Antonio Palma solicito que se declare la nulidad de la inscripción de la candidata por presuntamente estar inhabilitada.

Recuerda que la candidata, “ejerció autoridad administrativa y política como presidenta del Concejo Municipal de Tunja y Ordenadora del Gasto dentro de los 12 meses previos a la elección atípica programada para el día 26 de julio y que existe coincidencia parcial de períodos 2024 – 2027 entre el cargo de concejal de Tunja para el que fue electa y el de alcalde, lo que activa la prohibición constitucional y legal”.

Advierte el abogado que, “la renuncia estratégica al concejo de la candidata Sandra Milena Estupiñán Orjuela, no interrumpe el período institucional ni elimina la inhabilidad, conforme a lo previsto en la Sentencia C-080 de 2026 de la Corte Constitucional”.

El abogado había presentado una acción de tutela en la que solicitaba suspender la inscripción de la candidata, pero fue declarada improcedente por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja al considerar que, “la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que el accionante cuenta con otros mecanismos judiciales idóneos y eficaces para controvertir la inscripción de la candidata, entre ellos el trámite ya iniciado ante el CNE, además no existe prueba de un perjuicio irremediable que justifique el uso excepcional de la tutela como mecanismo transitorio”. La decisión fue impugnada.

Sandra Milena Estupiñán Orjuela es la candidata que ha recibido el apoyo público del exalcalde, Mikhail Krasnov quien tiene dos procesos penales por presunta corrupción en la administración municipal y otros dos procesos disciplinarios, uno de ellos con fallo de primera instancia donde fue destituido e inhabilitado por 14 años por parte de la Procuraduría.