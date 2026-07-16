Boyacá pierde posiciones en el Índice de Desempeño Institucional

Tunja

Boyacá registró un retroceso en el Índice de Desempeño Institucional 2025 elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, una medición que evalúa aspectos relacionados con la planeación, la gestión contractual, el manejo financiero, el control interno y la transparencia de las administraciones municipales. El informe ubica únicamente a dos municipios boyacenses entre los cincuenta mejores del país.

El docente de la ESAP y experto en economía Jacinto Pineda explicó que los resultados reflejan una disminución en las capacidades de gestión institucional del departamento. Señaló que Boyacá había ocupado posiciones de liderazgo en mediciones anteriores y recordó que, incluso, en la evaluación correspondiente a 2024, dos municipios del departamento figuraban entre los diez primeros lugares del ranking nacional.

Pineda indicó que actualmente solo ocho municipios boyacenses aparecen entre los cien mejores del país, una cifra que, según manifestó, resulta baja si se tiene en cuenta que el departamento cuenta con 123 municipios. Añadió que el índice se construye con la información reportada por las administraciones municipales a través del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG), herramienta utilizada por Función Pública para evaluar el desempeño institucional.

El académico también advirtió que ciudades principales como Tunja presentan resultados inferiores frente a años anteriores, situación que, según explicó, evidencia debilidades en la gestión administrativa de las entidades territoriales. El análisis del índice servirá como referencia para identificar los aspectos que deberán fortalecerse en materia de planeación, contratación, control y administración pública en los municipios del departamento.