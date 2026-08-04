Se levanta la protesta en el peaje de Tuta, Boyacá: La ministra de Transporte firmó la Resolución

Tras la firma de la Resolución Número 20263040030415 de 03-08-2026 por el Ministerio de Transporte, la manifestación terminó en el peaje de Tuta / Foto: Caracol Radio.

Tuta

El Ministerio de Transporte emitió la Resolución Número 20263040030415 de 03-08-2026, en la que confirma la tarifa diferencial en el cobro del peaje de Tuta, Boyacá, para los habitantes de los municipios de Oicatá, Cómbita, Tuta y Sotaquirá. Con esto la protesta se levanta.

Con la firma de la ministra de Transporte María Fernanda Rojas se hizo efectiva la Resolución con la que se reafirma el compromiso alcanzado el pasado 5 de junio entre el ministerio y la comunidad del cobro de 2.500 pesos en la tarifa del peaje.

“Efectivamente nos enviaron la Resolución que está firmada por la ministra de Transporte María Fernanda Rojas Mantilla y, casi de inmediato, se comenzó con el cobro de los $2.500 para los vehículos que hacen parte de estos cuatro municipios, y así mismo, nosotros levantamos la protesta en el peaje de Tuta”, aseguró Juver Ernesto Avella, vocero de los manifestantes.

En cuanto a los cupos beneficiados con la tarifa diferencial para el cobro del peaje, el vocero señaló que inicialmente se aprobaron 5.000 para los cuatro municipios, los cuales ya fueron distribuidos.

“Se hizo una repartición, de esos 5.000 cupos, eso fue un acuerdo que hicimos nosotros en una reunión con la ANI y el Ministerio de Transporte, por ejemplo, a Tuta le correspondieron 2.680 cupos, a Combita 924, a Sotaquirá 1.183, a Oicatá 139, al INPEC 74, para completar los 5.000 cupos. Así que la gente ya puede pasar los papeles para tener este auxilio y este beneficio de la tarifa diferencial hasta completar los 5.000 cupos”, agregó Avella.

Si bien es cierto, se asignaron 5.000 cupos, Juver Avella señaló que estos se podrían extender un poco más.

“De acuerdo con la Resolución, si se completan los 5.000 cupos habrá una revisión para un aumento del 5 o 6 por ciento, dependiendo de las necesidades de cada municipio”, dijo.

De esta manera, la protesta en el peaje de Tuta, que comenzó el pasado sábado 1 de agosto, culminó con la firma de la Resolución emitida por el Ministerio de Transporte y queda pendiente una reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para confirmar el desarrollo de los mercados campesinos.

“Este punto se trataría ya directamente con la ANI después y lo mismo para el tema del reglamento, porque falta reglamentar esta Resolución, que es de los tiempos de respuesta para colocar la tarjeta TIE, los tiempos de solicitud de documentos, todo eso. Hace falta algunas aclaraciones que nosotros habíamos hecho a este reglamento como tal. Hay que señalar que esta Resolución es indefinida, hasta no ser que nosotros hagamos otras solicitudes, pero esta Resolución es indefinida, aunque la concesión va hasta el 2031”, puntualizó el líder social.

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Resolución del Ministerio de Transporte sobre la tarifa diferencial en el cobro del peaje de Tuta, Boyacá. Ampliar Resolución del Ministerio de Transporte sobre la tarifa diferencial en el cobro del peaje de Tuta, Boyacá. Cerrar