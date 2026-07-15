Denuncian posibles irregularidades en proyecto por $62 mil millones en municipios del Pacífico

Piden investigar recursos de la Asignación para la Paz por más de $62 mil millones, que se ejecutarán en municipios como Buenaventura.

La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia radicó una denuncia sobre presuntas irregularidades e inconsistencias relacionadas con el proceso de aprobación del proyecto, financiado con recursos de la Asignación para la Paz por más de $62 mil millones, que se ejecutarán en municipios como Buenaventura, en el Valle y Timbiquí en el Cauca.

Según la denuncia presentada, existen elementos que ameritan una verificación exhaustiva por parte de las autoridades, toda vez que podrían evidenciarse situaciones que comprometerían los principios de transparencia, planeación y correcta destinación de los recursos públicos.

Asimismo, se solicita investigar si el proceso de aprobación que actualmente cursa ante el OCAD Paz cumple integralmente los requisitos técnicos, financieros y jurídicos exigidos por el Sistema General de Regalías.

A menos de un mes de la finalización del actual Gobierno Nacional, resulta especialmente relevante que cualquier decisión relacionada con la aprobación de proyectos financiados con recursos públicos cuente con las máximas garantías de transparencia y control institucional.

De acuerdo con denuncia efectuada por la Veeduría, las presuntas inconsistencias identificadas se relacionan, entre otros aspectos, con una posible superposición de inversiones, inquietudes sobre la identificación de beneficiarios, el cumplimiento de requisitos de consulta previa y la sostenibilidad de la inversión pública.

La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia considera indispensable que estas situaciones sean verificadas antes de comprometer recursos públicos por más de 62 mil millones de pesos, garantizando la protección del patrimonio público y el adecuado uso de los recursos destinados a las comunidades beneficiarias.