Confecámaras respalda al nuevo Gobierno y ofrece su red para impulsar el desarrollo empresarial

Nicolás Botero Páramo, presidente de Confecámaras, estuvo en el XIII Congreso Nacional de Iniciativas Clúster, Boyacá / Foto: Caracol Radio.

Duitama

La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) manifestó su disposición para trabajar de manera articulada con el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, destacando que la red de cámaras de comercio está preparada para apoyar la ejecución de políticas públicas y promover el desarrollo económico en todo el país.

El presidente de Confecámaras, Nicolás Botero Páramo, aseguró que la llegada del nuevo Gobierno representa una oportunidad para fortalecer la relación entre el Estado y la iniciativa privada.

"La red de cámaras de comercio está lista para trabajar con el Gobierno Nacional entrante. Tenemos toda la disposición para que las plataformas de las cámaras de comercio y la Confederación ayuden a hacer el milagro que el presidente de la Espriella le está proponiendo al país", afirmó.

Botero señaló que las cámaras de comercio cumplen un papel clave como ejecutoras de política pública en los territorios y como articuladoras del desarrollo regional, por lo que consideró positivo que el nuevo Gobierno haya manifestado su intención de trabajar de la mano con el sector privado.

En ese sentido, sostuvo que la actividad empresarial debe ocupar un lugar central en la economía, al considerar que es allí donde se generan la riqueza, el empleo, la productividad y el bienestar.

Asimismo, expresó que el nuevo enfoque gubernamental plantea el reto de respaldar a quienes producen, emprenden y generan valor, desde las microempresas hasta las grandes compañías.

"Nos emociona y lo vemos con optimismo y con esperanza de que ese milagro llegue muy pronto a Colombia y a los bolsillos de los colombianos", indicó el dirigente gremial.