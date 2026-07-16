Invierno golpea a 27 municipios de Boyacá: hay puentes colapsados y vías incomunicadas

El secretario de Infraestructura de Boyacá, Leonardo Álvarez Fonseca, señaló que seguirán trabajando en las provincias con maquinaria para restablecer el tránsito.

Güicán

El secretario de Infraestructura de Boyacá informó que 27 municipios del departamento resultaron afectados por la intensa temporada de lluvias, siendo la provincia de Gutiérrez una de las más golpeadas por las emergencias, con pérdidas de banca, colapso de puentes y daños en sistemas de acueducto.

El funcionario explicó que uno de los puntos más críticos se presentó en la vía entre Panqueba y Güicán, donde se registró una pérdida total de banca que dejó incomunicado el corredor.

“Atendimos ya con maquinaria, pudimos habilitar rápidamente el paso el día domingo y esta semana estamos habilitando una vía a dos carriles para mejorar esa conectividad”, aseguró.

Además, indicó que en el sector se adelantan obras de estabilización mediante enrocados para proteger la banca de la vía y garantizar una solución más duradera.

En el municipio de Güicán, las lluvias provocaron la pérdida de 18 puentes, afectando la comunicación entre varias veredas.

“El municipio ha venido adelantando unos pasos temporales en madera para garantizar esa conexión y avanzar en tareas de corto plazo para habilitar los pasos vehiculares más importantes”, explicó.

En Panqueba, el colapso de un puente dejó aisladas cuatro veredas, mientras que la creciente también destruyó cerca de tres kilómetros de la línea de conducción del acueducto que abastece al municipio.

Ante esta situación, la Gobernación dispuso un carrotanque para suministrar agua potable y trabaja con la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá (EPB) y la Secretaría de Agricultura en la adquisición de tubería para restablecer el servicio.

“La instrucción del gobernador Carlos Amaya es comprar el material necesario para recuperar el sistema de abastecimiento”, señaló el secretario.

Las emergencias también se extienden a municipios como Guacamayas, donde una falla geotécnica obligó a habilitar un paso temporal, y al corredor cercano a El Espino, sobre el río Nevado, donde ya opera maquinaria para recuperar la movilidad.

En la provincia de La Libertad, los puntos más críticos se concentran entre Paya y Morcote, donde se reportan pérdidas de banca y estructuras comprometidas, mientras que en Pisba se presentan afectaciones similares que requieren intervenciones para evitar el colapso de las vías.

Por su parte, en Cubará, una emergencia sobre una vía nacional interrumpió una conexión estratégica, por lo que la administración departamental trabaja junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ejército Nacional, que ha apoyado el transporte de ayudas humanitarias mediante helicópteros.

El secretario destacó que la declaratoria de calamidad pública realizada por la Gobernación antes de que ocurrieran las emergencias ha permitido agilizar la respuesta institucional.

“Tenemos 27 municipios afectados y seguiremos haciendo desplazamientos con equipos técnicos que permitan intervenir de manera inmediata y empezar a mitigar este fenómeno”, expresó.