A 18 meses de la guerra en Catatumbo persiste la crisis humanitaria

Norte de Santander.

Cuando se cumplen 18 meses del inicio de la confrontación armada entre la disidencia de las FARC y el ELN en el Catatumbo, las organizaciones sociales aseguran que la población civil sigue siendo la principal víctima de la guerra y advierten que el panorama podría agravarse ante una posible escalada militar.

En entrevista con Caracol Radio, Lina Mejía, coordinadora de Vivamos Humanos, aseguró que la principal preocupación continúa siendo el impacto que el conflicto está teniendo sobre las comunidades.

“Nos sigue preocupando las afectaciones hacia la población civil, la degradación del conflicto. Hemos visto hechos que se salen de toda proporción precisamente por esa misma degradación de la guerra".

La líder humanitaria explicó que entre las situaciones más críticas se encuentran las muertes de menores de edad durante las confrontaciones, el uso de drones con explosivos y la instalación de minas antipersonal en zonas de uso cotidiano.

“Hemos visto muertes de niños o de niñas producto de las confrontaciones o del tema de los drones. También el uso desbordado de drones con explosivos y el minado de bienes civiles, de caminos comunes e incluso de fuentes de agua”.

Mejía advirtió que la presencia de artefactos explosivos está afectando gravemente la vida diaria de las comunidades rurales.

“La gente no puede ir a recoger su agua. También se están minando parcelas, escuelas o lugares comunes. Eso marca un escenario en donde pareciera no tener fin estas afectaciones hacia la población civil".

Ante este panorama, las organizaciones sociales y humanitarias convocaron para el próximo 31 de julio una Asamblea Humanitaria y Comunitaria en el municipio de Tibú, con el propósito de recoger las voces de las comunidades y plantear acciones para proteger a la población.

La actividad estará precedida por una caravana humanitaria el 30 de julio, que partirá desde diferentes municipios de la subregión.

“La asamblea busca escuchar las voces territoriales, hacer un llamado a los actores armados para que cesen la confrontación, presentarle al nuevo Gobierno una propuesta del Catatumbo como un territorio de paz y tener respaldo de la comunidad internacional“, explicó Mejía.

Finalmente, la vocera de Vivamos Humanos insistió en que las organizaciones mantienen la preocupación por los anuncios de una eventual intensificación de las operaciones militares, al considerar que “los embates del conflicto se pueden profundizar” si no se adoptan medidas que prioricen la protección de la población civil.