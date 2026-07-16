FAC confirmó muerte de 10 animales de ganado tras bombardeo contra Clan del Golfo en Amalfi

La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que diez animales de ganado de raza criolla resultaron afectados durante la operación militar conjunta e interinstitucional realizada el pasado 10 de julio en zona rural de Amalfi, Antioquia, contra el Clan del Golfo.

La intervención fue desarrollada con el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en la vereda Areiza.

“Una vez finalizada la operación, se realizaron las verificaciones en el terreno y se determinó la afectación a diez semovientes de raza criolla que se encontraban sin marcas visibles”, informó la institución.

La FAC señaló que las autoridades competentes atenderán esta situación conforme a los procedimientos y disposiciones legales vigentes.

Además, aseguró que la operación hizo parte de una intervención legítima contra el Clan del Golfo y que fue planeada y ejecutada de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, con el propósito de proteger a la población civil y contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados.