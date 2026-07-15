Warner Bros. Confirmó los nuevos rostros de “El Conjuro: Primera Comunión”

Warner Bros. y New Line Cinema confirmaron el elenco protagónico de “El Conjuro: Primera Comunión”, la nueva precuela de la franquicia de terror que narrará la juventud de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

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Nuevos actores para los Warren

Los actores Garrett Wareing y Amanda Fix asumirán los papeles principales de la cinta, en reemplazo de Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes interpretaron a los Warren adultos en las películas anteriores de la saga. Wareing, conocido por su participación en la serie de Netflix “Ransom Canyon” y en la adaptación de “La Larga Marcha”, dará vida al joven Ed Warren. Por su parte, Fix, quien ha trabajado en producciones como “Teenage Sex and Death at Camp Miasma”, interpretará a la joven Lorraine.

Garrett Wareing y Amanda Fix, quienes interpretarán a los Warren en esta nueva entrega. Ampliar Garrett Wareing y Amanda Fix, quienes interpretarán a los Warren en esta nueva entrega. Cerrar

¿De qué trata la historia?

La cinta funcionará como precuela y mostrará los primeros encuentros de la pareja con los fenómenos paranormales, antes de convertirse en los investigadores reconocidos por casos como los de Annabelle. El estudio no ha revelado la sinopsis oficial de la trama.

Fecha de estreno y equipo creativo

“El Conjuro: Primera Comunión” llegará a las salas de cine de todo el mundo el 10 de septiembre de 2027. La dirección está a cargo de Rodrigue Huart, mientras que el guion fue escrito por Richard Naing e Ian Goldberg, quienes ya habían trabajado en “El Conjuro: El Diablo me Obligó a Hacerlo” y “El Conjuro: Últimos Ritos”. El productor Peter Safran, vinculado a toda la saga desde sus inicios, también regresa para supervisar el proyecto.

Un giro después de un supuesto cierre

Warner Bros. había presentado inicialmente “El Conjuro: Últimos Ritos” como el cierre definitivo de la historia de los Warren. Sin embargo, la recaudación de esa entrega, que alcanzó cerca de 487 millones de dólares en taquilla global, llevó al estudio a mantener activo el universo.

Con esta nueva producción, la franquicia —que acumula unos 2.700 millones de dólares en taquilla a través de nueve películas, incluidas la trilogía principal y los spin-offs de Annabelle y La Monja— sumará su décima entrega.