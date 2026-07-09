Confirmado: Una nueva versión de la película ‘Liberen a Willy’ ya se encuentra en desarrollo

Este jueves se conoció que una nueva versión de la película dramática estadounidense ‘Liberen a Willy’ está en producción.

Estará producida por Angela Russo-Otstot, de la película ‘Estado eléctrico’ y la serie ‘Citadel’, y por Michael Disco, de ‘Flash’.

Los hermanos Anthony y Joe Russo serán productores ejecutivos junto a Lauren Shuler Donner, quien ha estado detrás de la franquicia desde la película original.

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‘Liberen a Willy’ es una película dramática familiar de 1993, dirigida por Simon Wincer, producida por Lauren Shuler Donner y Jennie Lew Tugend, escrita por Keith Walker y Corey Blechman a partir de una historia de Walker.

La película está protagonizada por Jason James Richter en su debut cinematográfico, Lori Petty, Jayne Atkinson, August Schellenberg y Michael Madsen, y la orca Keiko interpretando al personaje principal, Willy.

La historia trata sobre Jesse, un niño huérfano de 12 años que se hace amigo de Willy, una orca cautiva, en un parque de atracciones en decadencia.

Cuando descubre que el dueño del parque planea deshacerse de Willy, idea un plan para liberarlo.

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Estrenada el 16 de julio de 1993, la película recibió críticas positivas y fue un éxito comercial, recaudando 153,7 millones de dólares con un presupuesto de 20 millones.

Se convirtió en una pequeña franquicia que incluyó una serie de televisión animada, dos secuelas, además de inspirar la rehabilitación y liberación de Keiko.