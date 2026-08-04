Carlos Vives y Juan Luis Guerra estrenan el video oficial de ‘Buscando el mar’, homenaje a Gabo

Carlos Vives y Juan Luis Guerra vuelven a unir el Caribe con el lanzamiento del video oficial de ‘Buscando el mar’, una de las colaboraciones más esperadas de la música latina en los últimos años. La producción audiovisual acompaña el sencillo que ambos artistas presentaron como parte del próximo álbum de Vives, El Último Disco, y que, desde su estreno, ha llamado la atención por su inspiración en el universo literario de Gabriel García Márquez y por reunir por primera vez a dos de los mayores referentes de la música en español.

Puede leer: “Está lleno de mucha familiaridad”: Carlos Vives sobre su nuevo álbum ‘El Último Disco’

El videoclip, que ya está disponible en plataformas digitales, propone un recorrido visual que complementa el mensaje de la canción. A través de imágenes que alternan momentos actuales de los artistas con referencias a su historia y trayectoria, el video desarrolla la idea de la búsqueda, la memoria y la esperanza que atraviesa la letra del tema. La producción apuesta por una narrativa simbólica, en la que el mar representa ese destino que todos persiguen y que sirve como metáfora de libertad, inspiración y nuevos comienzos.

‘Buscando el mar’ nació como un homenaje al universo de Gabriel García Márquez, tomando como punto de partida la historia de uno de los personajes de Macondo que anhela encontrar el mar.

La composición fue creada por Carlos Vives, Carlos Gardel y Hugo Huertas, y originalmente llevaba el nombre de ‘La ciénaga del tiempo’. Sin embargo, cuando Juan Luis Guerra se sumó al proyecto propuso el título definitivo, convencido de que resumía mejor la esencia de la canción.

El sencillo mezcla ritmos caribeños, pop y sonidos tradicionales con una instrumentación protagonizada por percusiones, guitarras y piano, elementos que reflejan la identidad musical de ambos artistas. El resultado es una pieza que combina la energía característica de Carlos Vives con la sensibilidad y elegancia musical de Juan Luis Guerra, en una colaboración que muchos seguidores esperaban desde hace décadas.

Para Vives, además, la canción tiene un significado especialmente emotivo. En la grabación quedó registrada la última interpretación de acordeón de Egidio Cuadrado, histórico compañero musical del cantante samario y figura fundamental del vallenato, antes de su fallecimiento. Ese detalle convierte a ‘Buscando el mar’ en un homenaje adicional al músico que acompañó gran parte de la carrera de Vives y ayudó a llevar el vallenato a escenarios internacionales.

La colaboración también representa un momento importante en la relación artística entre Vives y Guerra. Aunque ambos mantienen una amistad de varias décadas y han compartido escenarios en distintas ocasiones, nunca habían grabado una canción juntos. Juan Luis Guerra aseguró que este era “el momento perfecto” para concretar esa colaboración, mientras que Vives la describió como una oportunidad para completar una especie de “álbum familiar” entre dos artistas que comparten profundas raíces caribeñas.

Puede leer: Carlos Vives brilla en Miami con un cierre histórico de su: “Tour Al Sol”

El lanzamiento del video llega como un nuevo impulso para El Último Disco, el próximo trabajo discográfico de Carlos Vives. Según el artista, el álbum está concebido como una colección de canciones pensadas para compartir, recordar y rescatar valores esenciales, una línea que comenzó con el sencillo ‘Te Dedico’ y que ahora continúa con esta producción inspirada en la obra del Nobel colombiano.

Mientras tanto, Vives continúa recorriendo América con su gira Tour Al Sol 2026, que incluye presentaciones en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia y Ecuador, consolidando un año marcado por nuevos proyectos y colaboraciones de alto perfil. Con ‘Buscando el mar’, el cantante no solo suma un nuevo capítulo a su carrera, sino que también materializa un encuentro musical que muchos consideraban una deuda pendiente de la música latina.