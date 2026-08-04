Asesinan a mujer al interior de un conjunto residencial en Villas de San Pablo

En la noche de este lunes, 3 de agosto fue asesinada una mujer al interior de un conjunto residencial en el barrio Villas de San Pablo.

Según la información entregada por la Policía, la mujer ingresó al conjunto residencial a bordo de una moto y acompañada por un hombre que iba conduciendo el vehículo y una vez que la deja en el lugar le dispara sin mediar palabras.

“Como consecuencia de las heridas ocasionadas, la víctima falleció en el lugar de los hechos. Posteriormente, el presunto agresor salió del conjunto y emprendió la huida a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido”, indicó la Policía.

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Piden medidas urgentes

Mientras tanto, las organizaciones de mujeres en el Atlántico siguen pidiendo a las autoridades que se tomen medidas urgentes para contrarrestar este flagelo.

Advierten que el departamento está a pocos casos para superar la cifra de las mujeres asesinadas durante el año anterior cuando se presentaron 53 casos.