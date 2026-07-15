Universidad del Tolima reservará cupos exclusivos para estudiantes del departamento

Tolima

Hasta ahora, un estudiante que terminaba el bachillerato en Ataco, Coyaima, Chaparral o cualquier otro municipio del Tolima debía competir por un cupo en la Universidad del Tolima con aspirantes de todo el país.

En la práctica, si un joven de Cundinamarca, Huila, Antioquia u otro departamento obtenía un puntaje superior en las pruebas Saber 11, podía quedarse con el cupo.

Sin embargo, el Consejo Superior de la Universidad del Tolima discutirá una modificación al acuerdo que regula el proceso de admisión, una propuesta de matrícula focalizada o regionalizada planteada junto con la Secretaría de Educación del Tolima, para crear, por primera vez en la historia de la institución, cupos específicos para estudiantes tolimenses.

Así, una parte de los cupos disponibles será reservada exclusivamente para jóvenes que cursen sus estudios en instituciones educativas del Tolima.

Los municipios competirán en tres subregiones

Para que los aspirantes de los distintos territorios compitan en condiciones equitativas, los municipios del Tolima serán distribuidos en tres grupos de regionalización.

El primer grupo estará integrado por: Ambalema, Anzoátegui, Ataco, Carmen de Apicalá, Coyaima, Flandes, Guamo, Lérida, Natagaima, Ortega, Planadas, Prado, Rioblanco, Saldaña, San Antonio y Suárez.

El segundo grupo estará integrado por: Armero Guayabal, Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Coello, Cunday, El Espinal, Icononzo, Palocabildo, Purificación, Roncesvalles, Rovira, San Luis, Santa Isabel y Venadillo.

El tercer grupo estará integrado por: Alpujarra, Alvarado, Dolores, Falan, Fresno, Herveo, Honda, Líbano, San Sebastián de Mariquita, Melgar, Murillo, Piedras, Valle de San Juan, Villahermosa y Villarrica.

Con esta regionalización, un estudiante de una zona rural o de un municipio con oportunidades educativas distintas evitará competir en las mismas condiciones que aspirantes provenientes de otros departamentos, cuyos contextos académicos, sociales y territoriales pueden ser distintos.

Ibagué tendrá cupos para colegios públicos y privados

Los estudiantes de grado 11 de Ibagué también tendrán cupos especiales en la Universidad del Tolima.

Para la capital del departamento se establecerán dos modalidades de admisión: una dirigida a estudiantes graduados de colegios públicos y otra a graduados de colegios privados.

“Esto permitirá que cada aspirante compita dentro de la modalidad correspondiente al establecimiento educativo del cual se graduó. De esta manera, un estudiante de un colegio privado no podrá ocupar un cupo reservado para graduados de colegios públicos, ni viceversa, aunque obtenga un puntaje superior en las pruebas Saber 11”, indicó el secretario de Educación del Tolima.

El propósito es conservar cupos para ambas poblaciones y evitar que una de las modalidades concentre toda la oferta disponible. Así, los estudiantes de colegios públicos y privados de Ibagué podrán competir en condiciones equitativas.

Cupos especiales para comunidades indígenas del Tolima

El proceso de admisión para integrantes de comunidades indígenas continuará funcionando como hasta ahora: cualquier aspirante indígena del país podrá postularse a los cupos establecidos por la Universidad del Tolima.

Sin embargo, con la nueva modificación se crearán cupos específicos para integrantes de comunidades indígenas del departamento.

Verificación de la información

Para comprobar que los aspirantes realmente estudiaron en el Tolima, la validación se realizará mediante los registros del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) que reposan en la Secretaría de Educación Departamental.

La Secretaría designará al personal profesional encargado de realizar el intercambio de información, verificar los registros académicos y mantener la articulación con la Universidad del Tolima durante el proceso de admisión de los aspirantes tolimenses.

La creación de cupos exclusivos para estudiantes tolimenses no eliminará la inscripción corriente ni cerrará las puertas de la Universidad del Tolima a los aspirantes de otras regiones. Los estudiantes del resto del país podrán continuar participando en el proceso de admisión nacional y en las modalidades dirigidas a víctimas del conflicto armado y minorías étnicas.