“Ibagué necesita políticas claras para combatir la delincuencia”: Arturo Castillo

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Arturo Castillo, concejal del Partido Conservador de Ibagué, manifestó que se recibe con beneplácito la designación del brigadier general (r) John Jairo Rojas, como nuevo secretario de Gobierno de Ibagué.

“Creemos que mi general viene a apórtale a la seguridad de Ibagué de manera mancomunada, ya lo ha dicho él, con el Ejército, la Policía y la ciudadanía, siempre hemos manifestado que es muy importante despolitizar las Secretarías de Gobierno en el país”, dijo Castillo.

El cabildante resaltó que el manejo de la seguridad debe ser una política clara desde cada municipio para que las decisiones se puedan adoptar teniendo en cuenta el comportamiento delictivo al referirse a la despolitización de este tipo de dependencias.

“La seguridad de Ibagué ha tenido unos picos elevados en homicidios, hurto entre otros, por eso creo que esta designación es una buena noticia para la seguridad de la ciudad”, destacó.

Arturo Castillo reiteró que Ibagué necesita una políticas claras para combatir la delincuencia, además manifestó que desde el Concejo se han entregado las herramientas que requiere la Alcaldía aprobando los recursos para fortalecer la fuerza pública.

“Se deben tener estrategias claras, impactar las rentas de la delincuencia, las organizaciones de sicariato, por eso esperamos que mi general que ha tenido al mando miles de uniformados llegue con las medidas que se requieren para mejorar las cifras”, puntualizó el concejal, Arturo Castillo.