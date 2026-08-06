Los cinco delitos que atacará el presidente Abelardo de la Espriella en Ibagué

Ibagué

El estar dentro de las nueve ciudades que hacen parte del Bloque de Defensa y Seguridad Urbana le permitió a Ibagué ser priorizada en la lucha contra la delincuencia que asumirá el gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella, desde este 7 de agosto.

Según el presidente electo, en Ibagué se dará una lucha contundente contra delitos como el microtráfico, el hurto, la delincuencia juvenil, la extorsión y la brujería relacionada con lavado de activos estarán en la mira del nuevo gobierno.

Precisamente, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, tras la Cumbre Nacional de Seguridad en la que participaron ministros designados y los mandatarios de las nueve ciudades priorizadas para integrar el nuevo Bloque de Defensa y Seguridad Urbana entregó el balance que dejó para la ciudad en materia lucha contra la delincuencia.

En medio del encuentro la alcaldesa, Johana Aranda, presentó el diagnóstico de seguridad de Ibagué, en el que se evaluaron las capacidades institucionales, las principales estructuras criminales y los delitos que afectan a la ciudad. Este ejercicio servirá como punto de partida para la implementación de las nuevas estrategias que entrarán en funcionamiento a partir del próximo 7 de agosto.

“Para nosotros la seguridad no es solo una responsabilidad de las autoridades, también es un compromiso de todos. Y por eso seguiremos impulsando estas acciones que nos permitan construir entornos más seguros, fortalecer la confianza ciudadana y, por supuesto, garantizar una mejor calidad de vida. Estamos muy contentos de hacer parte de las ciudades priorizadas por el nuevo gobierno”, dijo Johana Aranda.

Uno de los anuncios del nuevo gobierno es la asignación de 150 nuevos integrantes para la Policía Metropolitana de Ibagué, quienes reforzarán las labores de prevención, control y reacción frente a los diferentes fenómenos delictivos.

Por otra parte, se conoció que Ibagué tendrá una mayor inversión en tecnología, sistemas de videovigilancia y capacidades de inteligencia, además de acciones coordinadas para combatir el microtráfico, desarticular estructuras criminales, enfrentar el fenómeno del ´gota a gota´ y cerrar el paso a quienes pretenden adelantar acciones delincuenciales.