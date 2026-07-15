Fenalco Tolima asegura que el Festival Folclórico de Ibagué aventaja a los de Neiva y Pasto

Tolima

Los gremios y entidades del Tolima presentaron los resultados económicos que dejó el Festival Folclórico Colombiano en su edición número 52, el cual puso en circulación más de 200 mil millones de pesos durante la última semana de junio, cuando se desarrollaron los desfiles de San Juan y San Pedro.

De acuerdo con el director de Fenalco Tolima, Daniel Orjuela, en esa semana arribaron cerca de 502 mil personas a Ibagué, lo que además aumentó en 60 mil millones de pesos las ventas de combustibles.

“Hubo un aumento total en la economía cercano al 8 % frente al año inmediatamente anterior. Estábamos muy escépticos con los resultados que íbamos a tener nosotros, porque básicamente se había acortado el Festival, teníamos elecciones, pero el turista respondió. Logramos impactar a más de 900 municipios y tuvimos visitantes de los 32 departamentos”, indicó Orjuela.

El director de Fenalco señaló que los grandes aliados turísticos de Ibagué siguen siendo Bogotá y el departamento de Cundinamarca, que concentran cerca del 40 % de los turistas que arribaron para el Festival Folclórico.

“El sector del transporte fue uno de los más beneficiados, al igual que el sector gastronómico en las zonas de mayor afluencia de la ciudad. Los sectores del comercio, especialmente el textil, el calzado y la marroquinería, también tuvieron un impacto muy importante en Ibagué”, detalló.

En palabras del director, el Festival Folclórico de Ibagué se consolidó como uno de los principales festivales del país, superando en sus resultados e indicadores a los de Neiva y Pasto.

“Somos uno de los festivales fuertes a nivel nacional y uno de los festivales que ha logrado medir el impacto económico. El Huila ha generado unas cifras y datos, pero no son tan precisos como los de nosotros, por lo que las comparaciones son difíciles. Estamos adelantados en analítica de datos. Consideramos que nuestro Festival es mucho más fuerte”, aseveró.

Sin embargo, se conoció que la ocupación hotelera disminuyó del 100 % al 90 %, según las autoridades en Ibagué, debido al Mundial de Fútbol, que atrajo a posibles visitantes que normalmente habrían asistido al Festival.

Los resultados fueron posibles gracias a la metodología basada en más de 500 encuestas directas, los indicadores de los gremios y la alianza con Claro Colombia para captar los datos de quienes ingresaron a Ibagué.