Presidente de Chile advierte de “días de emergencia” en zonas costeras del país

El presidente de Chile, José Antonio Kast, aseguró que el sistema frontal que afectará en las próximas horas a casi todo el país “puede ser muy duro” y pidió a la población no desplazarse ni a la montaña ni a las zonas costeras para evitar riesgos.

“Los vientos que se anuncian para la zona costera son altos. Las marejadas van a ser, al parecer, importantes. El llamado que hacen las distintas autoridades regionales es a que la ciudadanía no se desplace a la zona cordillerana ni a la zona costera”, indicó el mandatario ultraderechista, que se enfrenta a su primera emergencia climática desde que llegó al poder en marzo pasado.

“Son días de emergencia”, agregó Kast, desde la sede del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), en la ciudad costera de Valparaíso, donde se monitorea el avance del sistema frontal.

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Más de medio país afectado

El temporal afectará a diez de las 16 regiones del país, pero golpeará con especial fuerza a la zona central.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alarma roja en las regiones centrales de Valparaíso, Coquimbo y Metropolitana, por riesgo de saturación de suelos y lluvias intensas y continúas los días 17, 18 y 19 de julio.

El Gobierno decretó la suspensión de las clases en estas tres regiones el viernes (el jueves es festivo), al igual que en Maule y O´Higgings y se está estudiando ampliar la medida.

También se anunció el cierre del Complejo Fronterizo Los Libertadores, el principal paso fronterizo de alta montaña entre Chile y Argentina hasta que las condiciones mejoren.

“Esto puede ser muy duro. No podemos evitarlo, pero sí podemos colaborar, cada uno como corresponda”, apuntó Kast.

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Mezcla de fenómenos

Desde la Dirección Meteorológica de Chile, Elio Brufort explicó a EFE que la intensidad prevista del temporal se debe a que combina varios fenómeno a la vez.

“Tenemos la presencia de un río atmosférico en categoría 4,Se espera que dejen precipitaciones fuertes o intensas y que además causen daños en la infraestructura y también en el terreno. Adicionalmente a este río atmosférico tenemos la consecución de tres sistemas frontales que va a llegar uno sucesivamente detrás de otro”, indicó.

En regiones como Coquimbo, a 460 kilómetros al norte de la capital, podría llover “el doble de lo que ha llovido en todo el año en unos pocos días”, es decir, entre 200 y 250 milímetros de agua, apuntó.

“Nunca hay que subestimar un sistema frontal, en especial por el viento. Estamos esperando rachas de hasta 90 kilómetros por hora en los sectores costeros y de entre 60 y 80 km/h en los valles del interior de la zona central, lo que puede causar daños como voladura de techos o caída de árboles”, agregó.

El temporal, que ha causado cierta alarma entre la ciudadanía, está asociado a El Niño, un fenómeno climático natural que ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, especialmente frente a las costas de Perú y Ecuador, se calientan más de lo normal durante varios meses y generan sistemas frontales intensos, con fuertes vientos y lluvias constantes en un breve período de tiempo.