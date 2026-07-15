Ecuador incauta 10.000 cápsulas detonantes que iban hacia Colombia

Las autoridades ecuatorianas señalaron que el armamento, que sería procedente de Perú, tendría como objetivo llegar a grupos armados irregulares. (Foto: Cortesía John Reimberg)

La Policía Nacional de Ecuador halló 10.000 cápsulas detonantes, presuntamente procedentes de Perú, en un vehículo en la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, hacia donde aparentemente se les pretendía llevar para uso de grupos armados irregulares, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

La operación se ejecutó en el municipio Montúfar de esta provincia andina, donde la Policía Nacional localizó un vehículo abandonado que transportaba las cápsulas detonantes ocultas entre cajas de frutas, señaló en sus redes sociales.

“Las investigaciones determinaron que los explosivos, de presunta procedencia peruana, habrían ingresado ilegalmente al Ecuador para ser trasladados hacia Colombia y abastecer a grupos armados irregulares”.

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Operativos en la frontera

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, analiza junto con militares ecuatorianos operaciones conjuntas de seguridad en la nación andina, específicamente en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron en sus redes sociales de que, con personal de la Armada del Ecuador, desarrollaron una agenda de trabajo en el Batallón de Infantería de Marina ‘San Lorenzo’, con la participación del comandante del Comando Sur de Estados Unidos.

Durante la visita se presentaron las operaciones que se ejecutan de manera conjunta, así como las acciones permanentes orientadas a fortalecer la seguridad en la frontera norte y enfrentar las amenazas que afectan a esta zona del país.

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Las autoridades realizaron un recorrido fluvial para conocer las capacidades operativas de las unidades desplegadas y constatar las labores de vigilancia y control que desarrolla el personal naval en sectores estratégicos.

Asimismo, recorrieron el policlínico de la unidad para evaluar acciones destinadas a fortalecer la atención al personal militar.

Crimen organizado

El Ministerio de Defensa Nacional indicó que con las labores de control, “ahora las mafias tienen menos caminos y menos espacios para esconderse”.

Estados Unidos es uno de los principales apoyos internacionales de Ecuador en la lucha contra el crimen organizado.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”, a los que vincula, principalmente con el narcotráfico y el crimen organizado.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.