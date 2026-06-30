El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cónsul colombiano en Antofagasta acumuló 12 incapacidades médicas y estuvo ausente más de 100 días

El cónsul de Colombia en Antofagasta, Chile, Yilber Leandro Benítez Palacios, se encuentra en el centro de la atención debido a un registro de constantes ausencias laborales durante el 2025. De acuerdo con registros oficiales conocidos por Caracol Radio, el diplomático acumuló 12 incapacidades médicas por enfermedad general entre marzo y diciembre de ese año.

La frecuencia de estas licencias médicas llama la atención debido a que varias de ellas fueron prorrogadas de forma consecutiva, concentrándose en el periodo de septiembre a diciembre. En total, la suma de estas ausencias por motivos de salud superó los 100 días de inactividad en sus funciones oficiales.

En respuesta a un derecho de petición, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un informe detallado sobre la situación administrativa, licencias médicas, permisos y comisiones de servicio de Benítez.

12 incapacidades médicas por “Enfermedad General” en 2025

El documento firmado por David Alejandro Barbosa Gómez, Coordinador del GIT de Prestaciones Sociales de la Cancillería, desglosa de manera cronológica las múltiples novedades del funcionario.

Entre las licencias médicas registradas destacan una prórroga de 16 días (del 15 al 30 de octubre), seguida inmediatamente por otra prórroga de 29 días (del 31 de octubre al 28 de noviembre) y una última de 15 días en diciembre (del 4 al 18 de diciembre).

De acuerdo con la explicación de la Cancillería, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 no se revelaron diagnósticos clínicos. Sin embargo, notificaron que los certificados médicos fueron expedidos dentro de territorio colombiano por especialistas en Medicina General y en Ortopedia y Traumatología.

Conviene mencionar que el reporte administrativo señala que no existen registros de juntas médicas o de controles adicionales que se le hayan realizado al cónsul.

Permisos, comisiones y vacaciones

Además de licencias médicas, el cónsul Benítez no disfrutó de vacaciones ni licencias ordinarias durante el periodo en mención. No obstante, se le concedieron 6 permiso remunerados (que sumaron 16 días), un turno de descanso compensado por Semana Santa (6 días) y 6 comisiones de servicios que sumaron 25 días de labores oficiales fuera de su despacho habitual.

Según el reporte administrativo, con el fin de evitar la afectación del servicio consular durante las ausencias del consul en Antofagasta, la Cancillería recurrió a las figuras de encargo y asignación de funciones.

En ese sentido, los funcionarios Santiago Montoya Holguín y, de manera mayoritaria, Juan Pablo León Aristizábal, asumieron la responsabilidad de la oficina en 19 periodos.

Escuche la noticia en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:22 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: