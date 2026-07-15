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15 jul 2026 Actualizado 12:49

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Bucaramanga

Cortes programados de energía este 16 y 17 de julio en varios sectores de Bucaramanga

La suspensión del servicio obedece a trabajos de modernización y mantenimiento de la infraestructura eléctrica.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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Los habitantes de varios sectores de Bucaramanga deberán programarse para los cortes de energía que realizará ESSA este jueves 16 yviernes 17 de julio, debido a trabajos de remodelación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica.

Según ESSA, los trabajos contemplan el cambio de postes, la renovación de redes eléctricas, el traslado de algunas redes a sistemas subterráneos y otras obras de modernización. La empresa asegura que estas labores buscan mejorar la prestación del servicio de energía.

Cortes programados

Jueves 16 de julio:

  • De 4:00 a. m. a 6:00 p. m.
    1. Barrio La Independencia: sectores de las carreras 19, 19A, 20, 21, 21A, 21B, 22, 22A, 22B, 23 y 23A entre calles 3 y 5.
    2. Barrio Comuneros: sectores de las calles 5, 6 y 7 con carreras 18, 19, 20 y 21.

Viernes 17 de julio:

  • De 6:30 a. m. a 5:00 p. m.
    1. Barrio San Alonso: sectores de la calle 17 con carreras 30, 32, 32A, 32B y 32C; carreras 27 y 28 entre calles 16 y 18; calles 14 y 14A con carrera 32C.
    2. También estarán sin servicio los edificios Palmeras de San Alonso, Bellagio, Andinos III, Azalea, Arba y Villa San Alonso.
  • De 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
    1. Barrio Antonia Santos Centro: algunos sectores de la carrera 26 con calles 32, 33, 34 y 35.

ESSA informó que, para realizar maniobras y reducir el impacto de las obras, se presentarán cortes de corta duración en otros sectores.

Jueves 16 de julio

  • De 4:00 a. m. a 5:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 6:00 p. m.
  • Afectarán sectores de los barrios Villa Rosa, San Cristóbal, Villa María, Esperanza I, II y III, El Plan, José María Córdoba, La Juventud, Transición, Mirador Norte, Lizcano I y II, Regadero Norte, Villa Helena, Los Ángeles, Nuevo Horizonte y algunos sectores de La Independencia.

Viernes 17 de julio

  • De 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m.
  • Habrá afectación parcial en sectores de Nuevo Sotomayor, Bolívar y Antonia Santos Centro.
  • De 6:30 a. m. a 7:00 a. m. y de 4:30 p. m. a 5:00 p. m.
  • Se presentarán interrupciones en los edificios Zaratto, Trentino, Belladona y Portal de San Francisco, además de sectores de los barrios San Francisco y La Independencia.

La empresa recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias durante los horarios de suspensión y recordó que estas intervenciones hacen parte del plan de modernización de la red eléctrica en Bucaramanga.

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