Velatón en Bucaramanga por Johan Sebastián Durán Guerrero tras su muerte en Estados Unidos

Bucaramanga

Hasta el barrio La Victoria de Bucaramanga llegaron cientos de amigos y familiares de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven colombiano que murió en medio de un operativo del ICE en Estados Unidos, para encender una vela por su memoria.

Wilson Guerrero era tío de Johan Sebastián y en medio del dolor aseguró que le pide misericordia a Dios y fortaleza para su familia pues fueron acabados los sueños de su sobrino. “Por parte de nosotros vamos a hacer mucha oración, es un dolor que no se puede describir, nos deja un vacío muy grande”, enfatizó.

Otro de los amigos que participó en la velatón fue John Rodríguez quien aseguró que creció junto al joven en el mismo barrio y que siempre lo recordará como un soñador y amor para la gente.

“Era enfermero, decía que se quería ir porque acá no tenía oportunidades, decía que tenía que ‘guerrearla’ por su hija”, agregó Rodríguez.

Los papás de este joven ya se encuentran en la ciudad de Bogotá adelantando todos los trámites para repatriar su cuerpo pero aseguraron que prefieren mantener este proceso en privado.