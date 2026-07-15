Neiva avanza en la recuperación de parques: la meta es intervenir 100 en 2026

La administración municipal adelanta trabajos de mantenimiento y recuperación en parques de diferentes comunas de la ciudad. Foto Alcaldía de Neiva

Neiva

La recuperación de espacios públicos hace parte de las estrategias que se adelantan en Neiva para mejorar la seguridad y el disfrute de la comunidad. Las intervenciones incluyen tanto parques principales como parques residenciales ubicados en diferentes sectores de la ciudad.

Los trabajos contemplan la instalación y mantenimiento del alumbrado público, poda de árboles y mantenimiento para embellecer estos espacios públicos. Según la administración municipal, estas acciones buscan devolver los parques a la comunidad y fortalecer las condiciones de seguridad.

“A la fecha hemos recuperado alrededor de 20 parques y nuestra meta este año es poder llegar a un impacto de al menos 100 parques en nuestra ciudad”, aseguró Germán Casagua, alcalde de Neiva. El mandatario afirmó que estas intervenciones hacen parte del proceso de recuperación de espacios que durante años permanecieron en el abandono.

Sin embargo, durante la entrevista, Casagua respondió a las críticas de quienes consideran que la recuperación de parques corresponde a intervenciones de poca importancia. Según explicó, la ciudad requiere tanto grandes proyectos de infraestructura como acciones de mantenimiento en los espacios públicos.

Durante 2026, la Administración Municipal proyecta intervenir 100 parques en distintos sectores de Neiva. Foto Alcaldía de Neiva Ampliar Durante 2026, la Administración Municipal proyecta intervenir 100 parques en distintos sectores de Neiva. Foto Alcaldía de Neiva Cerrar

“Neiva necesita de todo tipo de obras, de obras grandes Ncomo las estamos realizando el Malecón sobre el río Las Ceibas, una obra de casi 8 000 millones de pesos, el Jardín Botánico, obras de 14 000 millones la construcción del colegio Ciudad Jardín de 9000 millones de pesos, pero eso no es lo único que requiere nuestra ciudad, nuestra ciudad también requiere ese tipo de mantenimientos”, afirmó el alcalde.

Finalmente, el mandatario señaló que el mejoramiento de los parques ha sido posible, en gran parte, gracias a los recursos obtenidos mediante las subastas para el aprovechamiento del espacio público, realizadas para la instalación de tarimas durante los desfiles del Festival del Bambuco. Según explicó, ese recaudo se ha destinado al pago del personal encargado de ejecutar las labores de mantenimiento y recuperación de estos espacios.