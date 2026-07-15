Estudiantes de Garzón crean aplicación para reportar contaminación en fuentes hídricas

El proyecto "Pintando el Río", de la Institución Educativa Tulio Arbeláez, representará al Huila en las Olimpiadas STEM+ Colombia 2026 con la aplicación YumApp. Foto Relacionada

Neiva

La contaminación de afluentes como el río Loro, la quebrada El Oso y otras fuentes hídricas de Zuluaga, en Garzón, motivó a estudiantes y docentes de la Institución Educativa Tulio Arbeláez a desarrollar el proyecto “Pintando el Río”, una iniciativa que busca involucrar a la comunidad en la protección del agua mediante herramientas tecnológicas.

Como parte del proyecto, el equipo creó YumApp, una aplicación diseñada para que cualquier ciudadano pueda registrar puntos de contaminación con fotografías y geolocalización. Además, la plataforma utiliza un sistema de semáforo: verde, amarillo y rojo que facilita identificar el estado del agua sin necesidad de conocimientos técnicos especializados.

El proyecto es liderado por cinco estudiantes de los grados séptimo y octavo, con el acompañamiento de los docentes Níver Rojas Cano, Mayra Elizabeth Parra y Julián Mauricio Paz López. “Entendimos que este no es solo un problema ambiental, sino también una situación social y comunitaria que nos invita a organizarnos, escuchar el territorio y actuar juntos", afirmó Paz López.

La iniciativa hace parte de los 12 proyectos que representarán al Huila en las Olimpiadas STEM+ Colombia 2026 y cuenta con el respaldo de la Secretaría de Educación Departamental. Sus creadores esperan que la aplicación incentive a estudiantes, familias y habitantes a identificar zonas críticas, registrar evidencias y promover acciones para la conservación de las fuentes hídricas del departamento.