incautan más de 12 toneladas de marihuana ocultas en embarcación en Putumayo

Neiva

En el departamento del Putumayo incautaron más de 12,5 toneladas de marihuana que eran transportadas de manera clandestina en una embarcación. La operación fue desarrollada por tropas del Batallón de Combate N.º 27, quienes llegaron al lugar por información militar y de fuentes humanas.

Según información suministrad, el estupefaciente pertenecería a la estructura criminal Comandos de Frontera, integrante de la Segunda Marquetalia. De acuerdo con las autoridades, esta organización utiliza las rutas fluviales del Putumayo para movilizar grandes cantidades de droga hacia diferentes regiones del país y posteriormente enviarlas a mercados internacionales.

El coronel Santiago Rivera Gómez, comandante (e) de la Vigésima Séptima, afirmo que “el procedimiento tuvo lugar en el muelle La Esmeralda, ubicado en la vereda Cocay del municipio de Puerto Asís. Durante labores de control, los uniformados inspeccionaron un bote tipo bongo remolcador que levantó sospechas y, tras una revisión detallada, encontraron un compartimiento oculto construido con una pared falsa donde permanecía escondido el cargamento de droga”.

Con este resultado, las autoridades estiman una afectación superior a los 25 millones de dólares a las finanzas de la organización ilegal, debilitando su capacidad para sostener actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico. Al parecer el alijo seria comercializado en el país de Brasil.