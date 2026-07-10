Gobierno otorga prórroga de 5 meses a Contrato de Estabilización de Precios del Café

El Gobierno nacional por intermedio de los ministerios de Hacienda y Agricultura logró un acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros para prorrogar por cinco meses el contrato de estabilización de precios del café.

La medida busca asegurar la estabilidad del ingreso de las familias caficultoras mientras se avanza en la estructuración de un nuevo acuerdo.

Según los ministerios, la extensión del contrato responde al compromiso del Gobierno Nacional de implementar mecanismos que protejan a los productores frente a las fluctuaciones del mercado.

Durante las negociaciones con la Federación se abordaron temas clave para el futuro de la caficultura, entre ellos la autonomía presupuestal del Fondo de Estabilización de Precios del Café; la democratización del Comité Directivo previsto en el artículo 5 de la Ley 1969 de 2019; y el fortalecimiento de las garantías del contrato en el marco de la nueva generación de contratos de la parafiscalidad.

Los diálogos también incorporaron propuestas para reforzar las obligaciones del Gobierno Nacional, de la Federación Nacional de Cafeteros y del Comité Nacional de Cafeteros en el desarrollo del instrumento contractual. Las partes indicaron que la prórroga permitirá continuar el proceso técnico y jurídico necesario para la firma de un nuevo acuerdo.

Los ministerios precisan que, una vez venza el plazo de la prórroga, el próximo Gobierno deberá suscribir el nuevo contrato que incorpore los mecanismos adecuados para contribuir a la estabilización del ingreso de los productores de café colombiano.

El Gobierno Nacional reafirmó su compromiso con una gestión “responsable, participativa” y con el diálogo permanente con los distintos actores del sector para construir instrumentos que protejan los ingresos y atiendan las necesidades de los caficultores y agricultores del país.