Ministro de Minas cuestionó desde Cali el silencio frente al asesinato de un colombiano en EEUU

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, cuestionó la falta de pronunciamientos de algunas autoridades frente a la muerte del colombiano Joan Guerrero en Estados Unidos y aseguró que “el silencio frente al asesinato de un colombiano también es complicidad”.

El pronunciamiento se produjo durante un encuentro de asociatividad minero-energética realizado en Cali, donde el funcionario lanzó una fuerte crítica política tras el asesinato del joven, ocurrido en medio de un procedimiento atribuido a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

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El ministro afirmó que el país no puede guardar silencio cuando un ciudadano colombiano pierde la vida en el exterior y señaló que la defensa de los derechos humanos debe estar por encima de cualquier consideración diplomática o ideológica.

Según explicó, sus declaraciones estaban dirigidas a líderes políticos de la región como el gobernador y al presidente electo, quien se encontraba en Bucaramanga al momento de los hechos, quienes, según indicó, no se han pronunciado sobre el caso.

“Nadie ha levantado la voz por la vida de Joan Guerrero. Ese silencio no es neutral; es un silencio cómplice. No se puede guardar silencio para no incomodar al presidente Donald Trump mientras un colombiano es asesinado. Nosotros siempre estaremos del lado de la vida y de la dignidad de nuestros compatriotas, dondequiera que se encuentren.”, afirmó Palma.

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El ministro también expresó su solidaridad con la familia de Joan Guerrero y pidió que las autoridades adelanten una investigación transparente que permita esclarecer plenamente lo ocurrido y garantizar la verdad y la reparación.