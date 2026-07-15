Cali avanza con la remodelación de los Centros de Administración Local Integrada

Los Centros de Administración Local Integrada que ofrece servicios de la alcaldía más cercanos a la comunidad están abriendo sus puertas poco a poco, luego de comenzar un proceso de remodelación en su infraestructura.

Es así como se han entregado en los últimos días el CALI 17 y el CALI 20, en total son 9 sedes de las comunas 3, 9, 12, 13, 18, 20, 21 y 22.

“Nueve CALI están siendo intervenidos y entregados a la ciudadanía caleña; son espacios de reconciliación, de participación y de desarrollo en los diferentes barrios y comunas de nuestra ciudad. Es fundamental que los caleños se apropien, hagan sus actividades, asistan para que los puedan guiar en diferentes trámites”, destacó, Juana Cataño Muñoz, secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, organismo que lidera el proyecto de recuperación de las sedes.

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“La renovación de los espacios posibilitan un mejor servicio a la comunidad”, así lo destacó Jhon Carlos Hormaza, jefe de Oficina del CALI 17 quien, además, resaltó el mejoramiento eléctrico y tecnológico, el punto digital y la infraestructura eléctrica que surte a varios semáforos del sector de la Comuna 17.

Tanto en el Cali 20 como en el CALI 17 se intervinieron cubiertas, pisos, acabados, redes eléctricas e hidrosanitarias. Juan Manuel Serrano, edil de la comuna 17, indicó: “estamos muy contentos porque por fin después de 30 años tenemos una estructura nueva, remozada, bonita; se estaba cayendo y ponía en peligro a trabajadores y usuarios Tenemos casa nueva y estamos felices por eso”.

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La secretaria Juana Cataño, explicó que, “estos espacios son la desconcentración de todo lo que hace ir a los caleños al CAM. Aquí pueden realizar sus trámites, como el pago del predial, el pago del ICA, los acuerdos de pago y el acceso a los programas y servicios que tenemos disponibles para todos. Así, los habitantes no tienen que ir hasta el centro: en el CALI 20 o en el CALI de tu comuna, puedes hacerlo”, dijo.

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El CALI 20 es uno de los de mayor demanda en la ciudad, 19.675 usuarios fueron atendidos en el 2025 y en lo que va corrido del 2026 van 10.212 ciudadanos.

En este CALI la comunidad encuentra, entre otros servicios, atención y orientación a las Juntas de Acción Comunal, JAC, y a las Juntas Administradoras Locales, JAL; ventanilla única; facturación del impuesto predial y de industria y comercio; Sisbén; el programa Adulto Mayor; atención y orientación a víctimas; el programa Cuidarte; gestores del Dagma; jueces de paz y de reconsideración y Personería.

Luz Patricia Betancurt, jefe de la Oficina del CALI 20, manifestó “todos pueden venir a utilizar servicios como el Sisbén, el predial, la ventanilla única, las PQRS de Emcali y la atención a las víctimas del conflicto armado, entre otros”.