Ministerio de Ambiente proyecta delimitación progresiva del páramo de Santurbán

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Ministra del Ambiente, Irene Vélez habla de resoluciones para proteger el páramo de Santurbán

Bucaramanga

A menos de un mes de que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro, el ministerio del Ambiente anunció una resolución que plantea una nueva manera para cumplir la orden de la Corte Constitucional para delimitar el páramo de Santurbán.

El ministerio definió una metodología para lograr una delimitación progresiva; es decir, definir los límites del ecosistema “mientras continúan el diálogo y las etapas pendientes en los demás sectores, sin fragmentar los ecosistemas ni disminuir su protección ambiental”.

“En complejos de páramo como Santurbán, los municipios no culminan las etapas de participación al mismo tiempo. Por ello, la Resolución 863 establece una metodología que permite convertir en decisiones concretas los avances construidos con las comunidades, mientras continúan las etapas pendientes en los demás territorios”, destaca la cartera de asuntos ambientales.

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En tal sentido, el ministerio publicó un proyecto de resolución de delimitación progresiva del Complejo de Páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín para que la opinión pública haga comentarios en lo que resta de julio.

“El proyecto propone delimitar progresivamente 29.199,44 hectáreas en 19 municipios con área de páramo que ya concertaron los seis temas ineludibles definidos por la Corte Constitucional. Asimismo, incorpora nueve municipios beneficiarios del recurso hídrico para fortalecer la coordinación institucional, la protección de las fuentes hídricas, la fiscalización y los mecanismos de financiación”, informa el ministerio.

Esa cartera pone a consideración otros dos proyectos de resolución. Uno, para declarar una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo en la microcuenca de la quebrada La Baja sobre una superficie de 1.499,23 hectáreas.

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La reserva impedirá el otorgamiento de nuevos contratos, autorizaciones y licencias para la mediana y la gran minería dentro del polígono propuesto, sin afectar las situaciones jurídicas consolidadas previstas en la legislación vigente.

El otro, tiene como objetivo actualizar y prorrogar la reserva temporal del costado occidental del macizo mientras culminan los estudios científicos.

Esa reserva pasaría a una extensión de 75.432,42 hectáreas, al incorporar cerca de 88 hectáreas correspondientes a trámites mineros cuyo estado jurídico cambió recientemente.

También propone prorrogar la vigencia de la medida de reserva temporal hasta el 4 de marzo de 2029, garantizando que los estudios técnicos, ambientales, sociales, económicos y jurídicos culminen antes de adoptar decisiones definitivas.

La prórroga mantiene la protección existente y no incorpora restricciones adicionales.