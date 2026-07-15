¿Le están haciendo cobros de Bre-B por mensaje? No lo abra, es una estafa, advierte la Alcaldía

Las billeteras digitales y demás alternativas financieras en línea se han convertido en el salvavidas de muchos. Incluso, hay quienes aseguran ya no tener dinero en efectivo sino únicamente mover su plata a través de transferencias.

Sin embargo, esto también ha generado estafas y robos que cada vez perjudican más a los usuarios.

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Una de las alternativas más utilizadas en los últimos meses es la opción de pago por Bre-B, la opción que permite enviar dinero de un banco a cualquier otra entidad bancaria con entrega inmediata. Esto, a través de llaves alfanuméricas que ha creado cada cliente.

No obstante, la Alcaldía de Bogotá lanzó una advertencia a todos los usuarios de Bre-B por nuestras estrategias que están utilizando los ciberdelincuentes para estafar a través de mensajes de texto.

Según menciona la entidad, estos sujetos estarían enviando SMS haciéndose pasar por un banco para, supuestamente, informar sobre un pago.

En el mensaje le piden al usuario que abra un link que adicionan para “confirmar el pago”. Este, los redirige a una página suplantada en la que solicitan información personal y terminan sacándoles plata.

“Se trata de una modalidad de estafa conocida como ‘smishing’, en la que los clientes reciben mensajes de texto, donde el emisario simula ser un banco y solicita abrir enlaces y dar información que las entidades bancarias no suelen pedir vía teléfono o mensajes de texto”, menciona la Alcaldía.

De este modo, alertan a que esta modalidad de estafa en mucho más grave en Bre-B debido a que este es un sistema de pagos que no cuenta con una aplicación específica, es decir que puede enviar y recibir dinero desde la app su banco.

Ante esto, la entidad emitió algunas recomendaciones para no caer en estafas:

Desconfiar de la “urgencia digital”

El delincuente siempre tiene prisa. Si recibe un correo o SMS diciendo que su llave Bre-B será “bloqueada” o que debe “migrar ya” para no perder sus fondos, deténgase. La seguridad no corre, se verifica.

Su llave es personal, no transferible

Su llave Bre-B (celular, cédula o correo) es el identificador, pero las credenciales de acceso (claves, tokens, biometría) son el candado. Nunca entregue códigos de verificación por teléfono o chats de soporte.

Punto de origen

No acceda a portales de pago Bre-B a través de enlaces en correos electrónicos o códigos QR que le envíen desconocidos por WhatsApp. Inicie siempre la transacción desde la app oficial de su banco.

Doble factor de autenticación

Active siempre la autenticación de dos factores. Incluso si un criminal obtiene su contraseña, el segundo factor (biometría o token dinámico) detendrá el fraude al instante.