Empresas BERN se pronuncian sobre investigaciones relacionadas con presuntas estafas

El pasado 10 de julio, la fiscalía de Panamá fijó una audiencia de imputación contra esta empresa por una investigación relacionada, al parecer, por una estafa agravada y otros delitos.

A raíz de estas denuncias, las empresas Bern aseguran que estas controversias ya son desde hace décadas, al parecer por una diferencia entre socios vinculados y que, aún así, los proyectos y procesos continúan con normalidad.

“En relación con la información publicada sobre el proyecto Town Center, Empresas Bern se permite precisar que esta controversia tiene su origen desde hace casi una década, por una diferencia comercial entre los socios vinculados a dicho proyecto y que los procesos relacionados continúan su curso dentro de las instancias jurídicas, sin que exista una decisión definitiva”, agregó el grupo empresarial.

Además, reiteran que han manejado estas situaciones con transparencia y ha colaborado con las autoridades competentes para resolver los procesos en los que están involucrados.

¿Cuáles son sus declaraciones por el PH Casa Bonita?

En el documento donde está la denuncia, aseguran que el CEO del grupo empresarial enfrenta otro proceso penal relacionado con el proyecto PH Casa Bonita, donde un propietario denunció presuntos cobros irregulares por servicios públicos y otros cargos.

Respecto al caso de PH Casa Bonita, empresas BREND señalan que este proceso ya concluyó y que las autoridades competentes determinaron que el grupo empresarial y sus representantes fueron “completamente absueltos de responsabilidad, por lo que el caso se encuentra cerrado”.

“Es importante reiterar que los hechos relacionados con cada uno de estos casos corresponden a sociedades totalmente independientes y no guardan relación jurídica, administrativa ni económica con el portafolio de proyectos inmobiliarios”, agregaron.

Finalmente, la compañía concluye que por el momento mantiene sus operaciones con normalidad y continúa cumpliendo sus compromisos con clientes e inversionistas.