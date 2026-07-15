La confianza y el diálogo marcaron las principales reflexiones del Festival del Pensamiento

Colombia

Más que ofrecer respuestas definitivas, el Festival del Pensamiento, encuentro desarrollado por PRISA Media y Caracol Radio entre el 21 y el 23 de mayo en Santa Fe de Antioquia, cuyo objetivo era debatir sobre los principales retos del país y del contexto internacional, dejó sobre la mesa una serie de preguntas alrededor de los desafíos que enfrentan las organizaciones, las instituciones y la sociedad en un contexto de transformación tecnológica y cambios sociales.

Durante el encuentro, uno de los temas protagonistas fue la confianza, considerada por los participantes como “un elemento fundamental para fortalecer las relaciones entre ciudadanos, empresas e instituciones”.

De acuerdo con las reflexiones compartidas por la compañía Cadena, recuperar la confianza requiere fortalecer la transparencia, promover el diálogo y mantener coherencia entre el discurso y las acciones. En ese sentido, la organización destacó que “la confianza no se exige; se construye a través de acciones consistentes”.

Otro de los ejes de la conversación estuvo relacionado con la calidad del diálogo. En un entorno marcado por el alto flujo de información y la diversidad de opiniones, los participantes coincidieron en la necesidad de crear espacios donde sea posible escuchar distintas perspectivas y construir acuerdos.

“La conversaciones de calidad son el punto de partida para los cambios que perduran”, señalan.

La tecnología también hizo parte del debate. Más allá de sus avances, las discusiones giraron alrededor del uso responsable de las herramientas digitales, la protección de la privacidad y la necesidad de que la innovación contribuya a generar bienestar colectivo. En ese contexto, Cadena resaltó que “la tecnología tendrá mayor impacto cuando avance de la mano de la confianza”.

El papel de las empresas fue otro de los temas abordados. Además de su aporte económico, se planteó que las organizaciones tienen la capacidad de impulsar soluciones frente a los retos sociales y territoriales mediante la generación de alianzas y oportunidades de largo plazo.

Finalmente, el desarrollo de los territorios apareció como componente clave para fortalecer el crecimiento sostenible. Según las conclusiones del encuentro, “las oportunidades crecen cuando los territorios creen en su propio potencial”, una idea que resume la importancia de aprovechar las fortalezas de cada región para construir desarrollo.