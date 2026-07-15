Departamento de Estado: Casa Blanca no ha pedido ‘en este momento’ sacar a presidente Petro de Lista

El Subsecretario Adjunto para América del Sur en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Departamento de Estado dijo desconocer cualquier plan para sacar al mandatario colombiano de la lista OFAC. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Durante la audiencia ‘Colombia un Nuevo Comienzo’ en el Congreso de Estados Unidos se conoció que la administración Trump aun no contempla retirar al presidente Gustavo Petro de la lista de sanciones de la OFAC ni de entregarle una nueva visa.

Luis Mendez, subsecretario adjunto para América del Sur en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, participó de esta audiencia en la que aclaró que cualquier revisión de la sanción dependerá de que el mandatario actúe sobre las acciones que causaron las medidas.

En medio de la audiencia, la congresista María Elvira Salazar preguntó a Mendez “¿qué está aconsejando el Departamento de Estado al presidente que haga para permitir que el presidente Petro recupere su visa y sea eliminado de la lista de la OFAC? ¿Qué nos puede compartir al respecto?”.

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El subsecretario Mendez dijo que “la designación de la OFAC se maneja desde el Departamento del Tesoro, pero lo que sí puedo decirle es que el origen de esa designación se debió, como usted señaló, al fracaso de sus políticas antinarcóticos, las cuales impulsaron el cultivo y la producción de coca, dando pie a que llegara cocaína a los Estados Unidos que cobró la vida de ciudadanos estadounidenses”.

“Han recibido algún tipo de información de la Casa Blanca que sugiera que deberíamos considerar... que el Departamento de Estado debería considerar levantar esas sanciones y permitir que Petro tenga una visa estadounidense?”, preguntó Salazar, a lo que el subsecretario respondió “no en este momento, señora”.

Llamados a Petro

En medio de esta audiencia, el congresista demócrata Gregory Meeks, hizo una clara advertencia al Gobierno de Gustavo Petro para que se reconozca los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia.

Meeks destacó que poner en duda los resultados, significa un golpe a la credibilidad de las instituciones.

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¿En cuánto tiempo podría salir Petro de la lista?

El exdirector de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, John Smith, habló con 6AM W sobre la situación legal del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos.

“La lista de la OFAC cambia bastante rápido, incluso podría cambiar mientras estamos hablando ahora mismo, así que no podría decir cuándo el presidente Donald Trump quiere tomar acción sobre la lista OFAC. Cualquiera que trata de adivinar cuál va a ser el siguiente paso del presidente Donald Trump, por lo general está mal, entonces creo que el presidente Trump podría tomar acciones inmediatamente, o en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses; es realmente es incierto”, aseguró.