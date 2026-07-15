Türkiye conmemora el Día Nacional de la Democracia y reafirma sus lazos con Colombia

En el marco del Día Nacional de la Democracia y la Unidad Nacional que se conmemora este 15 de julio, el embajador de Türkiye en Colombia, Emir Salim Yüksel, recordó el intento de golpe de Estado ocurrido en su país en 2016 y aseguró que esta fecha representa un homenaje a las víctimas y una reafirmación del compromiso con el sistema democrático.

En entrevista con Caracol Radio, el diplomático explicó que la conmemoración recuerda los hechos del 15 de julio de 2016, cuando un sector de las Fuerzas Armadas intentó derrocar al gobierno democráticamente elegido.

“Es un día muy emotivo para nosotros. Tuvimos un intento de golpe de Estado y lamentablemente, 253 personas fallecieron esa noche y en los días siguientes, (...) Conmemoramos a nuestros mártires y subrayamos la importancia de la democracia y la unidad de Türkiye”, afirmó.

Embajada de Türkiye busca fortalecer la relación con Colombia

Durante la entrevista, el diplomático, quien lleva cerca de un mes en Colombia tras desempeñarse como embajador en Malasia, manifestó que uno de sus principales objetivos será fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

Indicó que Türkiye y Colombia mantienen una asociación estratégica y que buscará ampliar la cooperación en áreas como política, comercio, economía, educación, defensa y finanzas.

“Tengo el deber de fortalecer nuestras relaciones en todos los ámbitos entre Türkiye y Colombia. Somos socios estratégicos y queremos seguir ampliando esa cooperación”, señaló.

También destacó los programas de becas para estudiantes colombianos en universidades turcas y el trabajo de la Fundación Maarif, orientado a promover la cooperación educativa.

Estas son sus primeras impresiones de Colombia

El embajador expresó que su llegada al país ha sido una experiencia positiva y aseguró que espera conocer más de la cultura colombiana durante su misión diplomática.

Entre los aspectos que más le han llamado la atención mencionó el café, la gastronomía y la riqueza cultural del país, además de lugares como el Museo del Oro y la Laguna de Guatavita.

“Me encanta mucho Colombia. El café es increíble, la cultura es muy rica y esta será una experiencia muy importante en mi carrera diplomática”, concluyó.