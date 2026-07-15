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15 jul 2026 Actualizado 14:07

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Jornada laboral de 42 horas entra en vigencia: retos de productividad y preocupación en los gremios

Gobierno nacional, pymes y estaciones de servicio debaten impacto de la jornada de 42 horas a partir de este 15 de julio de 2026

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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