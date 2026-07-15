Policía aseguró que uniformados y civil asesinados en Arauca fueron atacados con explosivos

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Policía confirma el asesinato de un civil y dos uniformados tras atentado en Arauca

Dos policías y un civil fueron asesinados en un ataque terrorista con explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de Betoyes, en zona rural de Tame, Arauca.

El comandante de la Policía de Arauca, coronel Carlos Andrés Cárdenas, dijo en 6AM W de Caracol Radio que el ataque ocurrió en la tarde de ayer y que la valoración del explosivo sigue en curso.

“Fue un ataque que se presentó el día de ayer en la tarde, en un corregimiento del municipio de Tame, se llama Betoyes, donde teníamos instalada nuestra subestación de Policía”, explicó el oficial.

Según el coronel Cárdenas, los uniformados fueron atacados con explosivos que, de manera preliminar, habrían sido lanzados desde un punto lejano.

“Los uniformados fueron objeto de un ataque terrorista con explosivos. Al parecer, en una indagación preliminar, podemos decir que fueron cilindros lanzados desde algún punto lejano de estas instalaciones”, señaló.

El comandante de la Policía de Arauca aseguró que, por ahora, no se puede hablar de una escalada terrorista, aunque advirtió que se trata de una zona con alta presencia de grupos armados ilegales.

“No podríamos decir de pronto de una escalada terrorista. Ese es un sector que tiene bastante presencia de los armados. Ahí vivimos en una alerta permanente porque las alertas de inteligencia identifican grupos armados que transitan por ese corredor vial”, afirmó.

El oficial explicó que la subestación está ubicada en un punto clave para el control de la vía nacional que conecta el interior del país con Arauca.

“En frente de esta subestación está la vía nacional que comunica desde dentro del país hacia la capital del departamento.

Por eso tenemos ahí ubicadas estas unidades para hacer ese control”, agregó.

El coronel Cárdenas lamentó el asesinato de los dos policías y confirmó que en la zona delinquen células del ELN y también disidencias de las Farc.

“Es lamentable la situación y el resultado que tuvimos. Dos uniformados finalmente fallecieron en este atentado terrorista. Ahí tenemos presencia de varias células del ELN, inclusive también algunas células de disidencia de las Farc”, dijo.

Sobre los responsables, el comandante indicó que aún no hay una atribución definitiva y que será la investigación la que determine qué grupo armado ejecutó el ataque.

“Tenemos que, con la investigación, poder atribuirse a alguno de esos grupos que están en esta región”, puntualizó.

La Policía mantiene las verificaciones en la zona para establecer desde dónde fueron lanzados los cilindros y qué estructura armada estaría detrás del atentado.