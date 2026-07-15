Ganaderos del Huila avanzan hacia la especialización y fortalecen producción lechera

Neiva

La actividad lechera. Aunque la mayoría de las fincas mantienen el sistema de doble propósito, los ganaderos han comenzado a especializar sus explotaciones, enfocándose en mejorar la productividad mediante inversiones en genética, nutrición y manejo técnico de los animales, pese a el fenómeno de El Niño.

Los productores que orientan su actividad hacia la leche trabajan en el fortalecimiento de los hatos para aumentar el rendimiento y la calidad del producto, mientras que quienes se dedican a la cría buscan obtener terneros con mejores condiciones genéticas, mayor peso y mejores resultados comerciales.

Luz Enith Muñoz, del comité de ganaderos del Huila, comento que “frente al anuncio del fenómeno de El Niño, el Comité de Ganaderos ha intensificado las campañas de prevención para minimizar los efectos de la sequía, el uso eficiente del recurso hídrico y la reducción gradual de la carga animal, con el propósito de proteger la productividad y el bienestar del ganado”.

La actividad ganadera está presente en los 37 municipios del Huila, aunque las principales cuencas lecheras se concentran en las zonas centro, occidente y sur del departamento. Municipios como Palermo, Yaguará y El Pital continúan siendo referentes en la producción de leche, mientras otras regiones fortalecen la cría de terneros.