Salidas en Caracol Televisión en medio de denuncias por presunto acoso sexual

Caracol Televisión anunció la terminación del vínculo laboral con Ricardo Orrego y la finalización, de mutuo acuerdo, del contrato con Jorge Alfredo Vargas, en medio de denuncias por presuntos casos de acoso sexual conocidas recientemente.

A través de un comunicado oficial, el canal informó que “dio por terminado el vínculo laboral con Ricardo Orrego” y que “de mutuo acuerdo se finalizó el contrato con Jorge Alfredo Vargas”, decisiones adoptadas en el contexto de las denuncias que han sido puestas en conocimiento de la organización.

En el mismo pronunciamiento, la compañía precisó que estas determinaciones “no constituyen un juicio sobre los hechos denunciados ni implican conclusiones sobre responsabilidades individuales”.

Caracol Televisión explicó además que las medidas “responden a la necesidad de proteger la integridad de todas la personas involucradas junto con sus familias, garantizar la transparencia del proceso y permitir que las investigaciones se adelanten con independencia”, en el marco de los procedimientos internos y las actuaciones correspondientes.

De igual forma, el canal expresó su respaldo a quienes han presentado denuncias y reiteró su compromiso con “un entorno laboral seguro, respetuoso y digno para todos sus colaboradores”. Además, el canal lamentó haber tomado esta decisión.

La compañía indicó que continuará actuando conforme a sus principios institucionales y a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, asegurando el respeto por los derechos de todas las personas involucradas.

Recordemos que en su primer pronunciamiento Caracol Televisión aseguró haber iniciado la investigación pertinente con el propósito de esclarecer los hechos.