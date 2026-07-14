Capturan a tres presuntos responsables del atentado con explosivo en Florencia

Neiva

Las capturas se realizaron en flagrancia gracias al seguimiento efectuado mediante cámaras de seguridad y a los testimonios de ciudadanos que alertaron sobre los movimientos de los sospechosos. Un juez de la República avaló el procedimiento, mientras continúan las diligencias para esclarecer plenamente los hechos.

Las autoridades confirmaron la legalización de la captura de tres personas señaladas de participar en la activación de un artefacto explosivo ocurrida el pasado viernes en el barrio El Recreo de Florencia. La rápida reacción de las unidades, junto con la información suministrada por la comunidad, permitió ubicarlas y dejarlas a disposición de la autoridad judicial por el delito de terrorismo.

Carolina Jaramillo, coronel policía Caquetá, afirmo que “investigadores buscan establecer si los detenidos hacen parte de alguna estructura criminal con presencia en el departamento y si el atentado estuviera relacionado con exigencias económicas propias del delito de extorsión. Se adelantan los análisis técnicos para identificar el tipo de artefacto utilizado”.

Frente a otro hecho registrado en el municipio de Morelia, la Policía informó que un explosivo de baja potencia fue detonado frente a un establecimiento comercial, ocasionando únicamente daños materiales. Tras un consejo de seguridad liderado por las autoridades locales, el GAULA asumió la investigación.