Suspenderán el servicio de agua en la comuna 6 de Neiva por obras de modernización del acueducto

Neiva

La interrupción se realizará este jueves entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, afectando aproximadamente al 50 % de la población de ese sector que es abastecida por la planta El Jardín. Debido a trabajos de conexión de redes que hacen parte de un proyecto de modernización del sistema.

Según explicó el ingeniero responsable del proyecto, Mauricio Rodríguez, expreso que “hace cerca de 15 días se ejecutó la primera fase de las obras, en la que se completó el 50 % de los empalmes previstos. Con esta nueva jornada se espera culminar el resto de las conexiones, permitiendo mejorar la prestación del servicio y fortalecer la infraestructura del acueducto para beneficio de los habitantes de la comuna”.

De manera paralela, la empresa desarrolla nuevas inversiones en redes de alcantarillado y acueducto en sectores como Los Cámbulos, El Jardín, Carlos Pizarro y Santa Isabel, con una inversión cercana a los 12.000 millones de pesos. Estas obras buscan optimizar la cobertura y garantizar un servicio más eficiente para la comunidad.

Frente a la posible llegada del fenómeno de El Niño, la empresa contara con 11 tanques de almacenamiento y un reservorio con capacidad de 256.000 metros cúbicos, suficiente para abastecer la ciudad durante aproximadamente tres días en caso de una contingencia.