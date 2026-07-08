Así quedaron los recargos nocturnos en Colombia 2026: ¿Cuánto valen 7 horas nocturnas de trabajo?

En el artículo 168 del Código de Trabajo, se estipula el porcentaje mediante el cual se calculan los recargos, teniendo en cuenta aspectos como el tiempo extra que se trabajó, el horario y el día en que se hayan desarrollado las labores. Para esto, primero debe conocer cuánto cuesta una hora de su trabajo, que, teniendo en cuenta el reciente aumento del salario mínimo, quedaría de la siguiente manera:

Tal como lo estipuló el Ministerio del Trabajo, para esta 2026 la jornada laboral máxima tendrá una reducción, pues pasará oficialmente de 48 a 42 horas semanales a partir de este 15 de julio, las cuales deben ser divididas en los seis días laborales de la semana y multiplicadas por los 30 días del mes, de la siguiente forma:

Horas mensuales: horas semanales / 6 x 30

horas semanales / 6 x 30 Ejemplo: 42 horas semanales / 6 x 30 = 210 horas mensuales.

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Ahora, para conocer el precio de cada hora laboral, se debe dividir el monto del salario mínimo por las horas trabajadas cada mes:

Valor de la hora de trabajo: $ 1′750.905 COP / 210 = $8.337 COP

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Valor de hora extra nocturna en 2026

A diferencia del porcentaje de la hora diurna, actualmente el recargo es de un 75%, con lo que, teniendo como base el valor de una hora laboral normal, con el aumento se establecería en un valor cercano a los $14.589 COP.

En ese orden de ideas, para saber cuánto sería el monto por trabajar siete días, se tiene que hacer una operación sencilla: multiplicar el porcentaje de aumento del recargo ($14.589 COP) por siete.

Tras haber realizado el cálculo, siete horas nocturnas de trabajo valen $102.123 COP.

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Valor de hora extra diurna en 2026

Ahora, teniendo en cuenta que la hora laboral con base en el salario mínimo tendrá un valor de $8.337 COP, al ser multiplicada por el recargo de hora extra diurna, que equivale a un 25%, tendrá un costo de $10.421 COP en promedio.

Valor de hora extra diurna + dominical/festivo en 2026

Para este cálculo, se realiza la suma del 25% de la hora extra diurna, más un recargo del 75% por el dominical o festivo, por lo que el aumento sería de un 100%, es decir, un valor similar a $16.674 pesos colombianos.

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Valor de hora extra nocturna + dominical/festivo en 2026

Siguiendo con la estructura de la suma de los recargos, en este caso serían 75% por hora extra nocturna, además de un 75% por dominical o festivo, lo que daría un recargo total de 150%, que se traduciría en $20.842 COP.

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