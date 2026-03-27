¿Cuáles son las horas extras máximas permitidas en Colombia? Esto dice la ley y así cambia en 2026. Getty Images / Tfilm

Desde julio de 2025, la entrada en vigencia de la reforma laboral ha traído varios cambios sustanciales en las normas básicas del relacionamiento entre empleador y trabajadores.

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En el marco de estos ajustes al trabajo en Colombia, se han establecido nuevos límites en las condiciones establecidas para los empleados, por ejemplo en el caso de las horas extra máximas permitidas.

Adicionalmente, desde 2023 se han venido reduciendo las horas semanales de la jornada laboral, con el propósito de alcanzar las 42 en 2026.

¿Qué cambia con la reforma laboral para las horas extra?

El Código Sustantivo del Trabajo clasifica las horas extra como “trabajo suplementario”, el cual, a su vez, se define como aquel que “excede de la jornada ordinaria, y en todo caso el que excede de la máxima legal de 8 horas diarias o la jornada semanal de 44 horas a partir del 15 de julio de 2025 y 42 horas a partir del 15 de julio de 2026”, en el artículo 159.

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La entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025 (art. 10) modifica el artículo 160 de la norma laboral, estableciendo los horarios que delimitan las jornadas y, por ende, lo considerado como horas extras.

Así las cosas, las jornadas se establecen de esta manera:

Diurna: Es la que se trabaja entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche.

Es la que se trabaja entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche. Nocturna: Es la que se realiza entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente.

¿Cuál es el máximo de horas extra semanales en Colombia?

En el marco de la vigencia de la reforma laboral, el Gobierno expidió la Circular Externa 101 de 2025, la cual establece el límite de horas extras.

La normativa decreta que el trabajador no puede exceder las dos (2) horas extras diarias ni las doce (12) horas semanales , lo cual es ratificado por el artículo 13 de la Ley 2466 de 2025.

De allí se concluye que el máximo de horas, tanto ordinarias como extras, permitidas para un trabajador será de 56 semanales hasta el 14 de julio de 2026 y 54, desde el 15 de julio de 2026.

Adicionalmente, el artículo 12 de la citada ley elimina la necesidad de autorización de MinTrabajo para las horas extra. Sin embargo, el empleador queda obligado a llevar un registro del trabajo suplementario, so pena de sanciones.