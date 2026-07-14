Sube precio del oro tras fuerte caída últimas semanas ¿Qué generó los cambios? Valor 1g en Colombia

El oro es una de las commodities o materia prima más comercializada en el mundo. Este metal cobra particular importancia para los inversores al convertirse en el activo de seguridad, que permite darle soporte al dinero en periodos de incertidumbre.

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Sin embargo, pese a su función como paliativo del riesgo inversionista, en las últimas semanas el oro ha visto rendimientos cercanos a las cifras más bajas de los últimos diez años, a raíz tanto de causas macroeconómicas como los movimientos de la Reserva Federal en Estados Unidos.

¿Por qué había bajado el precio del oro?

Este martes 14 de julio de 2026 el oro experimentó una leve corrección en los mercados, según Bloomberg, tras comenzar julio con los peores resultados registrados desde 2013, con una pérdida de 14% en el segundo trimestre del año.

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Los analistas atribuyen la caída por debajo de US$4.000 en el precio de oro en julio a los anuncios de Donald Trump sobre la escalada de la guerra con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. El conflicto ha tenido, a su vez, efectos en el coste de la energía y los hidrocarburos, produciendo presión inflacionaria en la economía.

El precio se estabilizó este martes 14 de julio cerca de US$4.020 por onza, tras dos semanas a la baja, como consecuencia de compras de inversionistas que encontraron oportunidad en los precios actuales.

Sin embargo, estas circunstancias permiten prever, según expertos, un nuevo aumento de las tasas de interes por parte del Sistema de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, una situación que impacta directamente la apreciación del oro.

¿Qué tiene que ver la FED con el precio del oro?

La FED estadounidense juega un rol preponderante en el movimiento del oro en las bolsas internacionales debido a que este se comercializa en dólares y los inversionistas están siempre atentos a las decisiones regulatorias en materias de tasas de interés.

Así las cosas, los mercados permanecen esta semana atentos a los nuevos datos que se conocerán sobre la inflación y a posible declaraciones de los directivos de la Reserva Federal.

En ese sentido, un aumento de las tasas de interés podría producir nuevos mínimos puesto que los inversores prefieren activos que a diferencia del oro sí generen interés y sirvan de protección como es el caso de los bonos del tesoro.

Ademas el aumento de tasas podría generar una valorización del dólar lo cual encarece también la compra de oro en mercados extranjeros, provocando reducción de demanda. Además si se cumple el objetivo de bajar la inflación el oro pierde su interés como refugio ante la pérdida de valor adquisitivo.

¿Cuánto cuesta 1 gramo de oro HOY en Colombia según el Banco de la República?

Aunque no es el único comprador autorizado de oro en Colombia puesto que el mercado es libre en virtud del artículo 13 de la Ley 9 de 1991, el Banco de la República publica los precios de referencia para la compra y venta de metales preciosos en el país.

Hoy martes 14 de julio de 2026 el oro tiene los siguientes valores en el país según BanRep: