Partidos designan compromisarios para negociar mesas directivas y comisiones del Congreso

Imagen de referencia de la Plaza de Bolívar, apuntando hacia el Congreso. (Crédito: Getty Images) / A la derecha, imagen del interior del Congreso de la República. (Cortesía: Colprensa - Catalina Olaya).

Los partidos políticos definieron este martes a sus compromisarios en el Senado y la Cámara de Representantes, quienes tendrán la responsabilidad de encabezar las negociaciones para la conformación de las mesas directivas del Congreso durante la nueva legislatura.

Los delegados serán los encargados de alcanzar consensos entre las distintas bancadas sobre la distribución de las presidencias y vicepresidencias de las siete comisiones constitucionales permanentes, además de la integración de esos órganos legislativos, considerados claves para el trámite de los proyectos de ley.

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En la Cámara de Representantes, el Partido Liberal designó a Kelyn González Duarte, José Octavio Cardona, Alexander Harley Bermúdez, Bleidy del Carmen Pérez, Mario José Carvajal, Camilo Andrés Gómez Mosquera y Mello Castro González como sus negociadores.

Por su parte, el Pacto Histórico estará representado por Aída Quilcué, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Jorge Augusto Palacio Garzón, Andrea Camila Vargas, Alejandro Toro Ramírez, Natalia Moreno Puin y Jaime Santamaría.

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También definieron compromisarios el Partido de La U, el Centro Democrático, Cambio Radical y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

En el Senado, el Partido Liberal nombró como compromisarios a Lidio García Turbay, Óscar Hernán Sánchez León, Álvaro Henry Monedero, Leonardo de Jesús Gallego Arroyave y Alix Yirley Vargas Torrado.

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A su vez, el Partido Conservador designó a Nadia Blel, Juan Carlos García, Diela Benavides y David Barguil; el Centro Democrático a Honorio Henríquez, Carlos Meisel, Enrique Cabrales, María Angélica Guerra, Óscar Villamizar y Zandra Bernal; mientras que el Partido de La U, Cambio Radical, la ASI y el Mira también oficializaron a sus representantes para las negociaciones.

Con la designación de estos compromisarios comienza la etapa de acuerdos políticos entre las bancadas para definir la composición de las mesas directivas y el reparto de los principales cargos en las comisiones constitucionales, una negociación que marcará el funcionamiento del Congreso durante la nueva legislatura.