¿Qué hacer si se encuentra un zorro perruno en Bogotá?: se han visto algunos en Usaquén

En los últimos días la comunidad de la localidad de Usaquén ha alertado a las autoridades sobre la presencia de zorros perrunos que, al parecer, bajan desde los Cerros Orientales.

De acuerdo con la Secretaría de Ambiente el zorro cangrejero o perruno es parte de la enorme biodiversidad que habita la capital. Además, desde la entidad ya se envió un equipo técnico para empezar la recuperación de los animales, con todo el cuidado para ellos, ya que se sabe que hay una hembra preñada.

¿Qué debo hacer si me encuentro a un zorro cangrejero o perruno en la zona urbana de la ciudad?

De acuerdo con la Secretaría, lo primero que se debe hacer es no interponerse en su camino y respetar su espacio, debido a que el animal puede estar explorando la zona y si se acercan se puede estresar o hacer que se sienta en peligro y ocurra un accidente.

En tercer segundo, si se ve que el zorro perruno (o cualquier otra especie silvestre) se encuentra en condiciones vulnerables, de emergencia o peligro, debe llamar de inmediato a la Línea 123 para que el equipo del atención de Fauna Silvestre del Instituto de Protección y Bienestar Animal, acuda al lugar y brinde un tratamiento adecuado.

¿Cuáles son las características de un zorro perruno o cangrejero?

El zorro perruno habita en los Cerros Orientales de Bogotá y sus apariciones han sido en barrios ubicados al nororiente de la ciudad. Es un mamífero que pertenece a una familia llamada Canidae, es decir que su linaje es de cánidos sudamericanos que abarca a especies como los zorros, lobos, chacales, entre otros.