Francia legaliza la eutanasia y el suicidio asistido

La Asamblea Nacional dio luz verde a la ley sobre el derecho a la ayuda a morir en casos de enfermedades irreversibles graves y con grandes niveles de sufrimiento. Foto referencia. / rawpixel.com / Chanikarn Thongsu

La Asamblea Nacional francesa dio el visto bueno definitivo a la ley sobre el derecho a la ayuda a morir, que incluye la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes con enfermedades irreversibles graves y con grandes niveles de sufrimiento.

El texto salió adelante gracias a los 291 votos favorables de los diputados, frente a los 241 que se opusieron.

Esta fue la votación definitiva en tercera lectura, lo que habilitaba a la Cámara baja francesa a dejar aprobada la ley tras una ruta complicada en la que, desde 2025, el texto recibió en dos ocasiones el aval de los diputados, pero fue tumbado en otras dos ocasiones por el Senado, de mayoría conservadora.

El proyecto de ley que legaliza la eutanasia había sido impulsado a finales de 2024 por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien se puso como objetivo la aprobación de este derecho como uno de los avances sociales de su segundo y último mandato que acaba en mayo de 2027.

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Aun no es 100% oficial

Pese a la aprobación, la norma será ahora examinada ante el Consejo Constitucional por iniciativa del primer ministro nombrado por Macron, Sébastien Lecornu, quien tiene dudas respecto a algunas partes del texto, como el tiempo de reflexión del paciente (dos días).

Nada más aprobarse la ley, Macron indicó, en un mensaje en X, que “los recursos ante el Consejo Constitucional seguirán su curso conforme a los principios de nuestro Estado de derecho” y agradeció “a todos los parlamentarios que han hecho posible el debate constructivo y respetuoso”.

Poco después del voto, la Iglesia católica francesa consideró, en un comunicado, que la ley representa “una ruptura grave” en la historia del país y advirtió de que “se vislumbran los efectos de una legislación” que cambiará la relación “con la vulnerabilidad, la vejez, la discapacidad o la enfermedad”.

Los detalles de la normativa

El texto, impulsado por el diputado Olivier Falorni (de la izquierda independiente y alcalde de La Rochelle), introduce en Francia el derecho a la “ayuda a morir”, que debe ser ejercida por la propia persona implicada excepcionalmente, si está físicamente incapacitada, por un médico o enfermero.

Las condiciones para ejercer ese derecho incluyen que hay que ser mayor de edad y tener la nacionalidad francesa o ser residente en el país.

Lo pueden reclamar personas que sufran enfermedades graves e incurables, cuyo pronóstico vital debe estar comprometido en fase avanzada o terminal, con un proceso irreversible de deterioro de la salud y de la calidad de vida.

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Debe experimentar un sufrimiento físico o psicológico derivado de la enfermedad que no pueda ser aliviado o que el paciente considere insoportable tras haber decidido rechazar o detener un tratamiento, si bien se especifica que el sufrimiento puramente psicológico, sin patología física grave subyacente, no da acceso a este derecho.

Y para ejercerlo, el implicado debe tener plena capacidad de discernimiento y ser apto para manifestar su voluntad de forma libre y consciente en el momento de realizar la solicitud.

En ese caso debe pedir la ayuda a un médico y el proceso debe formalizarse por escrito y ser sometido a una evaluación colegiada. A partir de ahí, el médico debe dar una respuesta motivada en un plazo de 15 días desde la solicitud. Si se aprueba, el paciente debe confirmar su decisión tras un periodo mínimo de reflexión de 2 días.