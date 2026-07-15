Cali fortalece la artesanía que preserva la memoria del Pacífico.

Los oficios artesanales del Pacífico colombiano siguen encontrando nuevas manos para mantenerse vivos. Ese es uno de los resultados que dejó el más reciente ciclo del programa Litoral, una estrategia de la Secretaría de Cultura de Cali que busca preservar estos saberes mientras fortalece el trabajo de las comunidades artesanas.

En esta etapa participaron 30 maestras y maestros artesanos, quienes compartieron sus conocimientos con 150 aprendices en un proceso que combinó formación, acompañamiento técnico y trabajo colaborativo para garantizar que estos saberes continúen pasando de generación en generación.

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El secretario de Cultura de Cali, Julián Arteaga, aseguró que esta es una de las principales apuestas de la ciudad para darle al sector artesanal el reconocimiento que merece.

“Litoral es una de las estrategias principales de la Secretaría de Cultura. Buscamos garantizar condiciones dignas para que la transmisión de saberes se dé adecuadamente en los talleres de nuestros maestros y maestras artesanos, logrando que la ciudad le dé al sector el lugar que le corresponde”, afirmó.

Pero el programa no se queda únicamente en la formación. Desde su creación ha fortalecido más de 70 talleres mediante la entrega de herramientas, materias primas, asistencia técnica y acompañamiento especializado. La meta es cerrar este año con 110 talleres fortalecidos, ampliando las oportunidades para quienes viven de estos oficios.

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Ese trabajo también ha permitido abrir nuevos espacios para las comunidades artesanas. Más de 2.700 piezas han sido comercializadas bajo un modelo que permite que los ingresos lleguen directamente a las maestras y maestros artesanos, aumentando la economía de sus talleres.

Las artesanías elaboradas por estas comunidades han llegado a escenarios nacionales e internacionales como la COP16, ANATO y espacios en París. A esto se suma una alianza con Inexmoda, que abrió nuevas oportunidades de relacionamiento entre artesanos, diseñadores y empresarios del Sistema Moda colombiano.