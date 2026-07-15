Mojica y Puerta respaldan la continuidad de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

El futuro de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia sigue siendo uno de los principales temas de conversación tras la participación del equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aunque la Federación Colombiana de Fútbol aún no ha anunciado una decisión sobre la renovación del entrenador argentino, dos de los referentes del plantel, Johan Mojica y Gustavo Puerta, expresaron públicamente su deseo de que continúe al frente del proceso.

Durante el homenaje que recibieron en Cali por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, ambos futbolistas coincidieron en destacar el liderazgo del seleccionador y el trabajo realizado desde su llegada al combinado nacional.

Gustavo Puerta aseguró que Lorenzo ha sido fundamental para mantener unido al grupo durante todo el proceso.

“El profe es un líder. Siempre trata de mantener una buena armonía en todo el grupo. A veces es difícil cuando uno no juega o tiene pocos minutos, pero él siempre busca que todos estén contentos”, afirmó.

El volante también manifestó su deseo de que el técnico argentino continúe al frente de la Selección.

“Ojalá pueda seguir con la Selección y darle continuidad a todo el proyecto que ha venido construyendo durante estos cuatro años. Espero que pueda seguir haciendo el trabajo que viene realizando, porque la verdad es que es muy bueno”, añadió.

Por su parte, Johan Mojica fue enfático al respaldar la gestión del entrenador y de todo su cuerpo técnico.

“Él es el seleccionador. Ha hecho un trabajo extraordinario. Estamos súper felices con él. Por mí, que esté muchos años, porque sabe trabajar no solo en lo deportivo, sino también en lo humano. Es un excelente entrenador y su cuerpo técnico”, señaló el lateral.

El contrato de Néstor Lorenzo con la Federación Colombiana de Fútbol llega a su fin el 31 de julio, y ahora, la dirigencia deberá definir si prolonga el vínculo del entrenador argentino o inicia un nuevo ciclo de cara a las próximas Eliminatorias y competiciones internacionales.